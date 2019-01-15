小氣老闆將無所遁形 上市櫃公司5月起員工薪資全都露

金管會今 (15) 日宣布，今 (2019) 年 5 月起，所有上市櫃公司都要在「公開資訊觀測站」公布全體員工的平均薪資費用，屆時，薪資過低的公司、小氣老闆將無所遁形，而且投保中心也會介入了解，如果上市櫃公司不揭露，或是揭露不實將受罰。

金管會表示，從今年 5 月起，上市櫃公司須在「公開資訊觀測站」中，揭露 2018 年度全體員工人數、總薪資費用、員工平均薪資及全體產業狀況。

到 6 月開始，各上市櫃公司還必須公布「扣除主管級」的全職員工的平均薪資費用，也就是說，如果有些公司是靠高階主管的高薪來拉高平均數，也會被發現。

另外，6 月上市櫃公司也要以欄位標示是否有「非經理人全時員工平均薪資未達 50 萬元」、「EPS 高於同業平均數，但非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、「公司 EPS 較前一年度成長，但非經理人全時員工薪資平均數衰退者」，如果上市櫃公司落入這三種指標者，公司要詳述說明，且會被標註出來。

到 2020 年 3 月，各上市櫃公司要進一步在財報中公布員工平均薪資，且當中要排除董監事的酬勞；6 月開始上市櫃公司則要在公開資訊觀測站，增加前一年度非經理人全時員工的「中位數」資訊。

證期局表示，若上市櫃公司員工薪資費用過低、偏離水準，投保中心將會介入了解；如果上市櫃公司為了規避而不揭露或是揭露不實，金管會將祭出懲處。