台股盤前—補量上攻才有利V型反轉 指數可望蓄勢挑戰月線

美股上周五大漲，激勵昨 (7) 日台股開高走高，終場大漲上漲 207 點、以 9590.3 點作收，量能則縮至 918 億元。法人指出，美股周一再度收漲，而美銀美林恐慌指數來到歷史相對低區，黑天鵝指數也來到 4 年來低點，預期未來 1 至 2 個月內，美股表現將會相對平靜。台股今日必須補量上攻，才有利於 V 型反轉破底翻，反彈可望挑戰月線。

由於美中貿易戰談判出現曙光，加上美國聯準會主席鮑爾上周的鴿派談話，使美股周一持續收漲，道瓊工業指數上漲 98.19 點、那斯達克指數也上漲 84.61 點，可望激勵台股今日持續走強。

雖然昨日在蘋概三雄領軍衝鋒下，帶動台股大漲 207.79 點，不過，法人提醒，由於蘋果 iPhone XR 新機銷售欠佳，利空仍是現在進行式，建議以跌深反彈行情看待，利空可能尚未出盡。

觀察蘋概股 12 月營收，金屬機殼廠可成 (2474-TW) 昨公布去年 12 月合併營收 66.98 億元，月減 30.4%，年減 28%，單月營收規模縮減至淡季水準，為近 8 個月低點；第 4 季合併營收 291.65 億元，季增 16.2%，由於營運旺季不旺，使單季營收年減 11.1%。可成指出，今年營運將更具挑戰，更保守看待今年景氣，認為今年可能延續去年第 4 季市況，獲利能力將低於過去幾年的平均數。

而由於新 iPhone 在中國市場銷售疲軟，業界人士認為，今年 iPhone 總出貨量恐跌破 2 億支、降至 1.95 億支，年減 7%。反觀華為，則是手機出貨持續成長，今年目標銷售 2.5 億支，年增 25%，有機會首度超越蘋果，成為全球智慧手機二哥。

台積電將於下周四 (17 日) 舉行法說會，外資大摩最新報告預言法說會將報憂，並將目標價下調至 199 元，是外資圈首家將台積電目標降至「1 字頭」的券商。大摩並同步調降信驊、南亞科等半導體指標廠目標價，凸顯外資看淡半導體後市。

美國電動車製造商特斯拉 (Tesla) 的上海工廠昨動土，未來將直接銷售中國大陸市場，可望避免美中貿易戰關稅影響。隨著特斯拉將穩定生產 Model 3，有助於貿聯 - KY、和大等供應商業績穩定成長。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周一再度收漲，而美銀美林恐慌指數來到歷史相對低區，黑天鵝指數也來到 4 年來低點，預期未來 1 至 2 個月內，美股表現將會相對平靜。台股昨日出現破底翻，但成交量不到千億元，今日必須補量上攻，才有利於台股 V 型反轉破底翻，反彈可望挑戰月線。