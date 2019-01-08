【大慶證券】盤前分析－美股強力反彈 台股挑戰月線



◆盤勢分析

中國副總理劉鶴意外現身中美經貿磋商首日會談，提高市場對雙方達成協議的樂觀程度，美股四大指數開高略微震盪後持續走高，僅管漲幅有所收斂，但終場仍以紅 K 棒作收，全數站回月線之上，其中以費半指數上漲 1.95% 最為強勁，研判短線在日 KD 持續交叉向上下，將延續波段反彈行情，挑戰季線反壓，唯市場依舊觀望中美貿易、FED 貨幣政策與美國政府關門等事件的影響，多方追價意願不高，仍需留意再度壓回修正的可能。

受惠 FED 主席發表鴿派言論，以及 12 月非農就業數據優於預期，美股上周五全面走揚，激勵台股昨日跟隨美股氣勢，開盤跳空開高 77 點後一路走揚，最高來到 9596 點，成功站回 5 日線及 10 日線之上，終場以 9590 點作收，上漲 207 點，留下長紅 K 棒，展現破底翻揚氣勢，形成島狀反轉，且指數重新站回 9500 點關卡之上，日 KD 指標也轉為交叉向上，外資期現貨也同步偏多，有望扭轉目前大盤的弱勢格局，但昨日收盤台股成交量僅 936 億元，考慮上周指數下殺時量能高達千億元的水準，因此量能需回升至千億元左右才可以確立低檔支撐位置，研判短線仍以反彈行情視之，上檔月、季線壓力依然沉重。

在美股全面翻揚下，台積電、大立光及鴻海同步轉強，連帶先前跌深的蘋概股如可成、聯電、仁寶、美律等也強勢表態，加上國泰金、富邦金、新光金等金融股，以及台化、台塑、台塑化等傳產股同步站在多方，帶動台股呈現開高走高格局。櫃買指數昨日也同樣開高走高，盤中最高來到 124 點，離月線反壓僅一步之遙，5G 概念股持續扮演盤面主流，包含波若威、光環、聯亞、正文等個股持續走強，跌深的紡織股如福懋、儒鴻、百和、豐泰、遠東新等也分別上漲 1.5-3.7% 不等，受惠年節旺季來臨的統一、味全、聯華等食品股也大漲，其它電子股包含光學鏡頭、被動元件及 IC 設計等族群也受到多方青睞而表態，顯示營運展望強勁的族群依舊是目前盤面的焦點，但全球股市不確定性眾多，盤面輪動快速，操作上需靈活以對，相關看好族群可留意 5G、生技、紡織、利基型 IC 等。

