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CES登場、大立光法說、台積電2024營收2.89兆創高 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-11 10:30

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CES登場、大立光法說、台積電2024營收2.89兆創高，本周大事回顧。(圖：擷取自CES直播)

CES 2025 於本周二 (7 日) 登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，高喊實體 AI 應用時刻已經到來；大立光周四 (9 日) 召開法說會，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，寫單季新高；台積電周五 (10 日) 公布最新營收，2024 年營收達 2.89 兆元，創下新高，以下為本週大事回顧： 

〈CES 2025〉黃仁勳高喊實體 AI 時代已到來 欽點廣運等 3 家台廠 

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (7 日) 發表主題演講，高喊實體 AI 應用時刻已經到來，看好機器人、自駕車與視覺 AI 等發展，並展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，當中也出現 3 家台廠，包括廣運 (6125-TW)、和碩 (4938-TW) 與所羅門 (2359-TW)。 

另外，黃仁勳在主題演講最後端出壓箱寶，推出最新 AI 超級電腦 Project DIGITS，當中搭載自家最新 AI 超級晶片 GB10，並強調 CPU 部分是由輝達與聯發科 (2454-TW) 共同開發，終端產品預計將在今年 5 月正式上市。 

〈大立光法說〉獎金挹注 2024 年 Q4 每股賺 65.01 元登頂 全年 EPS 達 194.17 元 

蘋果供應鏈年度法說會由今 (9) 日的大立光 (3008-TW) 打頭陣，今天大立光並公布第四季財報，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元，2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。 

大立光 2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，爲歷史次高，推升獲利主要爲第四季有 2023 年 - 2024 年的客戶端產品出貨獎金入帳及匯兌收益 15.8 億元。 

林恩平也指出，目前訂單能見度大致維持 2 個月水準，就客戶拉貨動能來看，2024 年 1-2 月營收將優於 2023 年同期。 

台積電去年 Q4 營收 8685 億元飛越財測高標 全年 2.89 兆元刷新高 

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (10 日) 公布 2024 年 12 月營收新台幣 2,781 億 6,300 萬元，月增 0.8%，年增 57.8%，第四季合併營收 8,684 億 6100 萬元，季增 14.32%，年增 38.84%，累計 2024 年全年營收 2 兆 8,943 億 800 萬元，年增 33.9%；受惠 AI 晶片需求延續，台積電 12 月營收續寫次高，全年也同步創高，年增超過 3 成。 

鴻海去年 Q4 營收寫單季最佳 全年 6.85 兆元年增 11% 締新猷 

鴻海 (2317-TW) 周日 (5 日) 公告去年 12 月營收 6548.25 億元，雖月減 2.64%、但年增 42.31%；第四季營收 2.13 兆元，季增 15.03%、年增 15.17%，創歷單季新高；2024 全年營收 6.85 兆元，年增 11.37%，也是歷年最佳。 

聯發科 Q4 營收超越財測 全年 5305 億元年增 22.41% 登次高 

聯發科 (2454-TW) 周五 (10 日) 公告去年 12 月營收 416.83 億元，月減 7.87%，年減 4.57%，第四季合併營收 1380.43 億元，季增 4.7%，年增 6.55%，累計 2024 全年營收 5305.86 億元，年增 22.41%；聯發科受惠客戶需求穩健，12 月營收改寫同期第三高，全年則創下次高紀錄。 

開綠燈！公平會不禁止「新新併」結合 2 理由曝光 

有關台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW)  結合案，公平會周三 (8 日) 委員會議決議出爐，認為本案無論是在水平結合或垂直結合，皆無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止結合。 

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本周大事CES 2025大立光台積電聯發科鴻海新新併

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