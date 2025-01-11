何時再創輝煌？特斯拉自12月高點回落18% 技術分析師怎麼看？

鉅亨網編譯許家華 2025-01-11 11:37

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特斯拉股價自 11 月 5 日美國總統大選以來上漲了約 57%，自 10 月 10 日 Robotaxi 活動日以來上漲了約 65%，在過去 12 個月中上漲了約 64%，一切都令人印象深刻。儘管如此，該股仍較 12 月 17 日 479.86 美元的收盤紀錄高點下跌了約 18%，遠較大盤慘烈，標普 500 指數同時期跌幅僅約 2%。

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Fairlead Strategies 創始人兼市場技術員 Katie Stockton 寫道：「特斯拉在大幅突破後處於回調模式，這很常見，初步支撐位於 350 美元附近，而次級支撐則在 300 美元左右，即之前的阻力位。」

Stockton 強調，市場技術分析師不對基本面發表看法，而是利用股市數據來了解投資者情緒及短期和中期的股價走勢。長期而言，公司的盈利及其預期才是決定股票價值的關鍵。

支撐位是投資者過去曾購買股票的價格區域，而阻力位則是發生獲利了結的價格區域。

CappThesis 創辦人兼市場技術員 Frank Cappelleri 表示，就目前而言，考慮到先前的拋物線走勢，支撐位應略高於 350 美元，與 Stockton 看法類似。他認為，儘管股價不一定會跌至該支撐區域，但如果真的下跌至 350 至 360 美元的區域，將會是潛在的買入良機。

ChartSmarter 創辦人兼市場技術員 Douglas Busch 表示，上行空間仍在 480 美元至 500 美元之間。「這是我們的目標。」他預計特斯拉的股價將在 2025 年上半年達到這一目標。

雖然市場技術分析師的預測並不保證會完全實現，但其專業知識可以幫助投資者了解交易者的想法。根據目前市場情況，投資者應考慮在 350 至 360 美元之間進行買入，並在 480 美元附近減少持倉。這似乎是未來幾個月特斯拉的新交易區間。