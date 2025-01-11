〈富邦謝年會〉富邦金2024海賺 蔡明興：現金股利要多發 期許股價上3位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-11 19:09

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為感謝及慰勞同仁們在過去一年的努力，富邦集團今 (11) 日盛大舉辦謝年會，與 1.5 萬名同仁同樂，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興受訪時表示，金控去年大賺逾 1500 億元，股利一定要比前一年好，為維持好的股息殖利率，要多發一點 (現金) 了；媒體問及，對於富邦金股價持續盤整是否感到委屈，蔡明興表示認同，希望今年有機會爬上 3 位數，不要辜負股東的期待。

富邦金 2023 年度員工年終獎金中位數約 7.75 個月，蔡明興透露，2024 年將可超過 8 個月，是依照各子公司績效去發放，所以金額都不太一樣，一定比前一年度好。至於加薪方面，他說，富邦金每一年都會加薪，會比較同業、通膨、經濟成長率來評估，希望每年都能越加越多。

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談及富邦金股利政策，蔡明興說，配息一定要比前一年好，不能辜負股東的期望，仍會維持往年慣例，以現金為主，並搭配一些股票，比例滿穩定的。由於富邦金股價已經攀高，若要維持好的股息殖利率，今年就要多發一點 (現金) 了。

富邦金 2023 年度發放現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，媒體問及，2024 年度現金股利是否有機會到 4 元以上，蔡明興表示，現在還不敢講，必須經過精算，以及主管機關的核准。

富邦金連續 16 年奪下每股獲利王寶座，但近期股價回落至 90 元附近盤整，是否感到委屈？蔡明興指出，富邦金 2024 年 EPS 衝上 10.8 元，股價相對科技股，確實處於低檔，直言應該是有上漲空間，至於今年是否有機會挑戰百元大關，他說，每次到 90 幾元就被打下來，希望今年能夠爬上 3 位數，不要辜負股東的期待。

蔡明興去年於謝年會上許下目標，希望富邦證成為富邦金旗下第三家「獲利百億子公司」，果真順利達標，展望 2025 年，蔡明興說，希望證券子公司先以 120 億元為目標，並期許產險與北富銀香港 3 年內也能躋身百億成員，富邦產險 2024 年承保約 60 億元，加上投資收益合計約獲利 80 多億元，但打掉防疫險再保，並未 100% 收回，因此僅剩 30 億元，相信未來很有機會衝破百億。

北富銀香港方面，如果去年沒有打消壞帳 20 多億元的話，稅後純益也是超過新台幣 60 億元，主要因為香港景氣不太好，因此，最後只賺 30 幾億元，蔡明興期許這兩家子公司在未來 2-3 年都能邁向百億大關，合計 5 家子公司破百億。