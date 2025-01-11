特斯拉跌跌不休 新版Model Y中國開賣 能否挽救股價？

鉅亨網編譯許家華 2025-01-11 12:20

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特斯拉 (TSLA-US) 近日在中國推出改版後的熱門電動車 Model Y，這對公司成長是利多消息，但投資者的期待恐仍不僅於此。

根據特斯拉中國網站的介紹，更新後的 Model Y 在外觀上有了顯著改變，前部配備了類似於 Cybertruck 的細長燈條，並且車輛的設計旨在最大化效率，讓每一度電的使用更加有效。未來基金（Future Fund）活躍交易所交易基金的共同創辦人及特斯拉股東 Gary Black 也稱讚新版 Model Y「看起來非常不錯」。

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雖然更新和重新設計的車型是汽車公司提升銷量的常見方法，但這只是汽車製造商維持品牌和市佔的基本要求，並不一定能帶來顯著的銷售增長。

特斯拉 2024 年初在美國推出改版後的 Model 3，卻未能阻止銷售下滑。根據數據，去年特斯拉 Model 3 在美銷售約 13.2 萬輛，年降 21%。在整體電動車市場中，Model 3 的表現也不佳，銷量增長僅為 4%，而美國電動車市場的增長率卻達到 46%，這意味著 Model 3 的表現落後市場約 42 個百分點。

這一系列數據顯示，Model 3 的更新雖然有所幫助，但並非萬靈藥。根據最新報告，特斯拉 2024 年的整體銷售額年降約 5%，其中 Model Y 的銷售下降了 4%。不過，Cybertruck 的銷售為增長提供了支持，在前 9 個月中，特斯拉在美國售出了約 28000 輛 Cybertruck。

展望 2025 年，投資人期待特斯拉的電動車銷量成長 20% 至 30%。這也是執行長馬斯克在公司第三季財報電話會議上設定的目標，意味著汽車交付量將達到約 230 萬輛，高於 2024 年交付的約 180 萬輛。

儘管推出新版 Model Y 有助於實現此目標，但僅憑這款車並不足以滿足增長需求。特斯拉還計劃在 2025 年初推出一款低價車型，預計起價在 3 萬美元或以下，這將為特斯拉開闢更大市場。

值得注意的是，特斯拉不再只是專注於汽車，投資者更關注其人工智慧的前景。特斯拉計劃 2025 年底推出一項基於 AI 的機器人計程車服務。自 10 月 10 日的機器人出租車活動以來，特斯拉的股價已上漲約 65%，市值增加了 5500 億美元。

儘管市場整體走勢疲弱，特斯拉近期股價表現相對穩定。周五 (10 日) 特斯拉僅微跌 0.05%，收每股 394.74 美元，而標普 500 指數和道指分別下跌約 1.5% 和 1.6%，係因非農就業報告較預期強烈許多，削弱聯準會降息的可能性，同步 10 年期美國公債殖利率上升約 0.1 個百分點至接近 4.8%。