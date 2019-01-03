元月行情恐不妙 台幣爆2個月來最大量續貶 反映兩種交易需求

由於國際經濟前景不確定性高，2019 開紅盤以來台股加權指數短短兩個交易日已跌掉 234 點，匯市同樣也撐不住，台幣兩日來合計貶值 0.5%，今日台北外匯經紀公司成交值更擴大至 15 億美元之上，創 10 月 12 日以來單日最大量，匯銀人士指出，外資湧現強勁的避險需求，且同時積極進行利差交易購入日圓。

台幣今以 30.86 元、貶值 6.6 分開出後，最低一度貶破 30.9 元關卡至 30.903 元，終場兌一美元收在 30.886 元，貶值 9.2 分，全日高低價差 7.3 分，可留意到，台北外匯經紀公司成交值放大至 15.71 億美元，創下 10 月 12 日以來單日成交最大量。

匯銀人士對此說明，由於蘋果釋出本季營收將低於原先預測的看法，使其盤後股價再重挫 8%，衝擊投資信心，今日見到不少大型外資強勢購入美元避險。

另一方面，外資也積極透過日圓進行利差交易，使成交放量。

儘管台幣續貶，但全日貶幅僅 0.3%，央行指出，台幣表現仍相對穩定，可看到韓元貶幅多達 0.77%，歐元貶 0.92%，澳幣貶 1.01%，英鎊貶 1.56%，而人民幣貶值 0.18%，惟日圓升值多達 1.64%。