美12月「小非農」超乎預期！ADP就業人數激增 27.1 萬人

週四 (3 日) 有「小非農」之稱的美國 12 月 ADP 就業數據公布，和美國經濟可能放緩的擔憂相反，美國 12 月 ADP 就業人數意外激增 27.1 萬人，遠高於預期 (18 萬人)，意味著儘管金融市場持續波動，但勞動力市場持續走強。

週四美國自動資料處理公司 (ADP) 公布 12 月「小非農」報告顯示，美國 12 月 ADP 就業人數新增 27.1 萬人，遠高於預期 18 萬人，創 2017 年 2 月以來最高增幅，而 2018 年月平均值為 20.3 萬人。

與 11 月 ADP 就業人數僅增加 15.7 萬人 (修正值) 相比，ADP 研究所副總裁兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示：「我們在 2018 年結束時，勞動力市場又出現一個月大幅增長。」

穆迪分析駐賓州 West Chester 首席經濟學家 Mark Zandi 稱：「儘管股市暴跌和貿易戰影響，但美國企業繼續積極地增加就業人數，按目前的就業增速來看，失業率將會更低。」

美國 12 月 ADP 就業數據圖。(圖：翻攝自 Aadpemploymentreport)

按企業規模分類，小型企業（1-49 人）增加 8.9 萬人；中型企業（50-499 人）增加 12.9 萬人；大型企業（500 人以上）增加 5.4 萬人。

按產業分類，商品生產部門增加 4.7 萬人，服務產業增加 22.4 萬人。按產業細分分類，能源業 / 礦業是唯一減少的項目，12 月減少了 2000 人。

建築業就業人數增加 3.7 萬人，製造業就業人數增加 1.2 萬 人；貿易 / 運輸 / 公用事業就業人數增加 3.3 萬人，資訊行業增加 6000 人，金融服務業就業人數增加 7000 人，專業 / 商業服務就業人數增加 6.6 萬人，教育 / 健康行業增加 6.1 萬人，醫療保健行業增加 3.9 萬人，其他服務業增加 1.2 萬 人。

此外，美國勞工部發布的另一份報告顯示，截至 12 月 29 日當週，首次失業救濟金申請人數升至 4 週高點 (達 23.1 萬人)，超過華爾街預期，然而，該數據在年終假期前往往不穩定。

台北時間週四下午 9 點半許，小非農最新數據公布後，美元兌日圓一度走高至 108，爾後美元兌日圓隨失業救濟金申請報告走低，現貨黃金短線走低，S&P 500 指數期貨擴大跌幅，美債殖利率走高。