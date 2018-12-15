〈觀察〉央行升息舉步維艱 關鍵不僅僅是美國而在「各國」

台灣央行將在下周四 (20 日) 召開第 4 季理監事會議，市場上多預期利率將「連 10 凍」，事實上，當市場都在看美國升息是否會引發央行跟進時，或許可將央行考量的範圍看得更廣，也就是說，若各主要央行多處在按兵不動的階段，為什麼台灣央行要走在前頭？

可觀察到亞洲的央行中，印尼今年以來已 5 次調升利率，而菲律賓也已升息 4 次，南韓則是在 11 月底升息 1 碼至 1.75%，是 2017 年 11 月以來首度升息，其中，以南韓央行的動作與台灣的連動性相對高一點。

事實上，南韓和台灣的狀況還是不同，韓元兌美元一向較台幣劇烈許多，南韓央行高度憂心與美國的利差，儘管南韓第 3 季經濟成長率創 9 年來新低，仍走上升息之路。

而亞洲指標性的央行─中國人行持續暫停公開市場操作，使市場預期甚至可能降準；日銀更是直接表態，隨美中貿易衝突持續升高，必要時會降息或增加資產購買，並強調短期內不升息。

因此，即便台灣稍具備理論上的升息條件，例如利差擴大，但國內外經濟成長正趨緩，我國央行升息的確無急迫性。

從國內經濟環境來看，主計總處甫下修今年經濟成長率 (GDP) 至 2.66%，終止連 4 季上修，也下修明年 GDP 至 2.41%，顯示明年經濟成長將較今年力道放緩。

物價方面，主計總處預估消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.43%，而明年因菸稅效應結束式微，且國際油價下跌，CPI 年增率回落至 0.96%，顯示當前沒有通膨壓力；更需注意的是，美中貿易戰的不確定性高，且恐怕歹戲拖棚，停滯性通膨的隱憂浮現。

翻開第 3 季理監事聯席會議議事錄，可看到已有部分理事開始表達對利率調整的想法，主要因素是台美利差擴大、資金移動對匯率的影響，以及中國和南韓政策利率皆已高於台灣等。

然而，政府高度期望台商回流以提振民間投資力道，尤其在貿易戰下，台商回流速度有望增快，央行總裁楊金龍更曾提到，「維持利率不變應該是有助台商回流」，顯然，這也將成為升不升息的另一個重要考量因素。

另一方面，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 於美國時間 20 日公布利率決議，一般認為將持續升息腳步，但明年的升息次數可能從原先預期的 3-4 次降至 1-2 次，若如市場預期聯準會態度偏鴿派，那麼，明年台灣央行跟進升息的壓力就更加緩和。

過去，美國聯準會利率政策依循的客觀條件是泰勒法則 (Taylor's Rule)，也就是將通膨率和產出缺口視為重要的依據，但在貿易戰的不確定性貨幣政策正常化難度提高，甚至加深與泰勒法則脫鉤，更別說是夾在眾多大國之間的台灣，利率政策有多糾結。

整體來看，或許我國央行先觀察其他主要央行是否普遍跟進美國升息的腳步，才是權衡之計。