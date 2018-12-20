〈央行理監事會〉楊金龍：外資匯出、壽險業加碼投資海外非全然利差因素

台灣央行總裁楊金龍今 (20) 日指出，今年以來外資匯出較多，以及壽險業增加國外投資的原因，不盡相同，他強調，外資的流出並非完全是利差的關係，外資也關心股市現金殖利率和美國 10 年期公債殖利率的差距以及投資風險，而壽險資金持續增加國外投資，反映國人理財多元化和資產配置全球化的需求。

楊金龍指出，今年外資匯出較多，主要受到美國經濟相對強勁、台股發放高現金股利，以及近期台股受到全球股市修正等因素所影響。

其中，美國經濟相對強勁且美元被視為資金避風港，吸引今年追求較高報酬和避險的國際資金。

而今年台股發放股利達 1.44 兆元，年增率約 11.8%，央行推估外資證券投資獲配現金股利約 4600 億元，較去年增加，因此導致外資在配發股利後的匯出金額隨之增加。

另一方面，楊金龍說明，我國壽險資金持續增加國外投資，反映國人理財多元化和資產配置全球化的需求，再加上壽險公司資產負債期限錯配問題所致。

例如，近年國人增加購買期限較長、具節稅效果的各式保單 (含外幣保單)，使近年壽險公司保費收入不斷增加，必須運用部分資金投資海外金融商品。

而以 2017 年為例，壽險業負債面的保險負債平均存續期間約 20 至 25 年，而資產面的投資平均存續期間約 8 至 10 年。

由於壽險業對長期投資需求大，但國內公債發行規模小、且平均剩餘年限不及 10 年，無法因應其投資所需，造成壽險業大幅增加國外投資，至 10 月底已達約 16 兆元。