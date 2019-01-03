流動性最糟糕之際 外匯市場爆發09年來最大規模「閃崩」

2019 年剛剛拉開序幕，外匯市場多隻貨幣對便意外「閃崩」。按照路透社的說法，這是 2009 年以來匯市爆發的最大規模變動。

日元暴漲，主要風險貨幣對美元近全線重挫。北京時間 6:40 左右，美元兌日元暴跌 400 點，跌幅擴大至近 4%，創出 2009 年以來的最大跌幅。

日元從 109 狂漲至 104.87，刷新 2016 年 11 月以來最高點。

澳元兌美元暴跌逾 4%，至少為 2016 年 6 月以來最大跌幅，至 0.6738，刷新 2009 年 3 月份以來低點。

土耳其里拉兌美元跌幅短線拉大至約 4%，至 5.6095，刷新 2018 年 11 月份以來低點。

台北時間凌晨時分，英鎊兌美元下跌約 170 點，跌幅擴大至約 1.25%，刷新日低至 1.2583。

歐元兌美元下跌 118 點，跌幅超過 1%，刷新日低至 1.1344，較日高回落 153 點。

截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲 0.71%，至 96.8145。

離岸人民幣對美元匯率昨日短線走低：

昨日台北時間 23:30，在岸人民幣兌美元（CNY）收報 6.8620 元，較上周五（12 月 28 日）夜盤收盤漲 180 點；全天成交量 387.68 億美元，較上周五增加 160.83 億美元。

為何「閃崩」？

美國金融部落格 Zerohedge 認為，匯市之所以出現多個貨幣對閃崩，主要是因為市場交投清淡，疊加正值流動性最糟糕的時期，波動很容易就被放大了。

文章還提醒，昨日的匯市巨震是在外匯期貨未開市時發生的，這表明，這波行情主要是由現金市場驅動的，而不是交易所要求的追加保證金。

事實上，整個美國市場的流動性都處於緊張狀態。華爾街見聞昨日提及，隔夜公債庫藏股利率出現了創紀錄的漲幅，美債殖利率曲線則急劇倒掛…… 這些都表明美國市場的流動性在 2018 年歲末出現了問題。

2018 年末，市場謹慎情緒瀰漫，因擔心全球經濟增長、美國政府關門以及聯準會升息步伐放緩。受此影響，此前三周，作為傳統避險資產的日元持續走高。

2018 年，美元指數累計上漲 4.1%，是最大贏家。相比之下，全球主要貨幣兌美元匯率幾乎全線下跌，只有日元、墨西哥比索上漲，漲幅分別為 2.73%、0.04%。

至於 2019 年的匯市前景，多位分析師預計美元將很難在新的一年裡維持強勢，因圍繞美國經濟增長放緩的擔憂加劇。

高盛經濟學家 Zach Pandl 團隊預測，強勢了一年的美元將在 2019 年走弱。招商證券謝亞軒認為，2019 年美元已是強弩之末，將沖高回落，結束本輪始於 2012 年的強美元周期。

謝亞軒預計，2019 年，人民幣匯率的波動率將進一步上升，以 6.72 為中樞，在 ±6% 的區間內波動。

他還稱：「對於人民幣匯率而言，『7』這樣一個整數點位不應該被視為「禁區」，而更應該視為早晚要打破和丟掉的枷鎖。」