〈2019Q1展望〉農曆春節到+產品行情變數多 四寶營運將不如去年Q4

受到美中貿易戰影響，市場需求趨緩，加上油價重挫拖累，使台塑四寶第 4 季營收表現較第 3 季衰退。雖然去年 12 月初在產油大國達成減產協議的消息激勵下，國際油價一度反彈回升，但市場仍憂心供給過剩，及經濟成長減緩恐壓抑石油需求，油價持續回落，為石化產品行情再添變數，而今年第 1 季適逢農曆春節假期，工作天數減少，四寶也預期營收將較去年第 4 季衰退。

展望今年，台塑 (1301-TW) 董事長林健男認為，受到國際經濟情勢等種種因素影響，使全球經濟成長動能衰退，以出口為導向的新興市場，也因金融風暴風險衝高，使經濟前景遭拖累，多家國際機構紛紛調降明年經濟成長預測，在經濟成長趨緩下，將影響石化產品需求與行情，利差空間將會縮小。

林健男指出，中國客戶從去年 10 月起避險性提前加大對美國出口，美國進口也已建立庫存，且冬天適逢石化原料需求淡季。回到台塑本身來看，第 1 季共有 7 廠安排歲修，開工率將較去年第 4 季的 92% 略減至 89%，且 2 月適逢農曆春節假期，下游加工廠停工，而貿易戰休兵也將在 2 月底到期，客戶態度可能轉趨觀望，預期第 1 季營收將會略低於去年第 4 季。

南亞 (1303-TW) 方面，董事長吳嘉昭表示，目前國際機構均預測明年經濟成長率將下修，加上終端消費需求趨緩，而南亞屬於加工業，且第 1 季適逢農曆春節，工作天數減少，預期營收將較去年第 4 季衰退。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源也說，農曆春節使出貨天數減少，營收將較去年第 4 季衰退，但主要還是得留意原油價格走勢，盼油價能維持平穩、美中貿易戰暫歇，對營運將有助益。

台塑化 (6505-TW) 是四寶中，營運表現最受油價波動影響的，若排除營運最大變數，先從開工率來看，總經理曹明表示，去年第 4 季煉油事業平均開工率約 90%，今年第 1 季因有一套 CDU 將於 3 月定檢，煉油量將會由第 4 季的平均每日煉油量 57 萬桶、降至 47 萬桶。輕油裂解方面，去年第 4 季受到下游工廠定檢影響，整體開工率約 98.6%，第 1 季則將 100% 全能開工。