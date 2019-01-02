盤前財經大事搶先讀2019年1月2日

今日操盤前瞻

台股匯市開紅盤

陸股開市

南韓、歐美 12 月製造業 PMI

離岸風電 4 家開發商發聯合聲明 盼爭取 5.8 元躉購費率

取得風場配額的離岸風電 4 家開發商，12 月 31 日共同發布聲明表示，4 家開發商列出 11 項離岸風電可望為彰化帶來的翻轉，並強調可執行的躉購電價，是扶植離岸風電這個新興產業的關鍵，5.1 元的費率對彰化外海的本土開發商與外國開發商而言，都無法執行，會導致在台投資被迫縮編，最糟將面臨開發被迫中止。閱讀全文...

〈美政府關門投資術〉美元升值力道雖減弱 定存短打仍有甜頭

進入 2019 年，國際金融市場依舊受到中美貿易戰影響，加上美國政府關門，如何在險市中成功出奇致勝、穩步求利？凱基銀行表示，2019 年美元仍會持續升息，所以美元短線並不看淡，但因升息次數減少，加上政府關門衝擊，所以美元升值力道減弱，持有美元的投資人，仍可選擇美元優利定存，但要以短線為主，中長線資金則可逐步布局美國公債及投資等級債。閱讀全文...

美三大指數要遺忘的一年：高盛、IBM、油價、阿根廷慘兮兮

2018 年全年，道瓊指數 Dow Jones 下跌 5.6%，S&P 500 指數下跌 6.2%，而納斯達克 Nasdaq 指數下跌 3.9%，是自 2008 年以來三大指數表現最差的一年。閱讀全文...

2019 年癌症險全面改版 完善規劃保險有一套

保險局避免民眾申請防癌險的理賠認定有爭議，2019 年元旦起統一癌症險定義，也就是說，新癌症險定義與重大疾病險歸於一統。癌症保險可以如何規畫？保險業者表示，利用一張癌症醫療險，搭配一張一次性給付癌症險或重大疾病險最完善，因此，了解新的一年，癌症險的新定義尤為重要。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉多頭「枕戈待旦」？！

2018 年最後幾個交易日中，美股道瓊股價指數每天大幅震盪；波動幅度多締造歷史紀錄。這幾個交易日多是，以大漲與由低檔轉趨於攀升、上揚收盤。由日線圖檢視，看似一個短期的底部區、或是中繼站；前者代表即將轉好，後者暗示尚未完全穩定落地。閱讀全文...