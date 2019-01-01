〈2019Q1展望〉生技業利多頻傳 先蹲後跳明年仍可期待

生技業在經歷前幾年的風霜之後，今年看起來漸有起色，許多生技大廠接連在臨床實驗與藥證取得傳出捷報。法人預期，今年下半年開始生技族群看起來還活潑，明年第 1 季生技業如何表現，值得特別留意。

安成藥 (4180-TW) 今年下半年利多頻傳，除抗癲癇輔助藥物 Oxcarbazepine ER Tablet 獲得 FDA 核可，專治高血壓的 Metoprolol Succinate ER Tablet(TWi-011) 也取得 FDA 藥證外，其中憂鬱症用藥 Bupropion HCI ER Tablet 也於今年 10 月正式上市，展望明年，安成藥表示，治療心血管疾病的 Diltiazem HCI ER、及高血壓用藥 Labetalot Tablet 等，正式出貨時間都落在明年第 1 季，其他還有降血脂用藥 TWi-017、治療支氣管痙攣的 TWi-019 以及治療帶狀皰疹後神經痛的 Lidocaine 等，也會趕在明年年底前上市，新藥陸續上市，將持續挹注營收成長。

藥華藥 (6446-TW) 今年也是好消息不斷，廠房與實驗室接連獲得 GMP 證書，此外，藥華藥針劑廠也在年底啟動，對於明年，藥華藥也預計第一季時開始血小板增生症（ET）的全球三期臨床試驗；加上 CHMP 也趕在年底給予藥華藥 P1101 治療正向報告，藥華藥指出，P1101 在 2011 年就取得孤兒藥資格，如今拿下正向意見，對於明年第 1 季取得藥證更有信心。

生技業目前仍面臨一些問題，除競爭對手多、產官學研間的整合還未成熟、募資不易等，但是明年第 1 季熱度似乎不淡，在取得核可與藥證上，大廠們也拚盡全力，蓄勢待發的一年相當值得期待。