股債相關度在2018年崩解 投資人避險難度上升

長久以來股市與債市間的相關性正在崩解，這可能預示著美國國債的投資人，在股市下跌時也將面臨危險。

通常，標普 500 指數會與美國 10 年期公債殖利率高度相關，這是因為在股市承壓時，債券價格將上揚，推動殖利率走低。但在 2018 年，這個關係已發生變化，國債價格難以反映股市的暴跌。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 說，現在的情況是，有一些因素導致股市走弱，卻不影響債券殖利率。或是有某些因素造成殖利率走高，卻沒有影響股市。無論視為股市太低或殖利率太高，都表示有地方出了問題。

(圖表取自 Market Watch)

如上圖所示，今年迄今為止，標準普爾 500 指數下跌超過 11%，同時間債券價格也下滑，造成 10 年期公債殖利率上漲超過 30 個基點至 2.74%，使債券市場今年報酬也為負債。

Slok 表示，這個現象可能是程式交易，或所謂「動能交易」造成，它們根據價格趨勢來進行交易。「但這種解釋令人困惑，因為國債通常是擔心經濟衰退時，電腦所選擇的安全避風港。」

在「股債雙殺」之下，原本以平衡為宗旨，均衡股票和債券組合的投資機構，出現更高於預期的損失。先鋒平衡指數基金投資 6 成於股市，4 成在債券，在 2018 年下跌約 9%。

Slok 指出，在川普的減稅政策後，美國政府在債市拍賣規模逐漸增加。這種情況下，可能推動債券殖利率走高。Slok 說，如果是這樣，那麼殖利率和股票相關性將繼續被打破，因為未來長時間內，美國政府還會加大上兆的預算赤字。