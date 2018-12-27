〈道瓊強彈千點〉美股強彈不是好兆頭？分析師：這類反彈在熊市更常出現

對多頭來說，週三 (26 日) 美股的短線反彈早該出現了，但它既來晚了，反彈力道又太強，可能並不是好現象。

週三 (26 日) 的反彈可以歸因於多個因素，有人說是川普喊話抄底的策略生效，有人歸功於白宮顧問 Kevin Hassett 確認鮑爾 (Jerome Powell) 不會被開除，有人提及 640 億美元退休基金資產重新配值的功勞，又或者，這僅僅是跌深之後股市自然的反應。

但投資人可能更關心，現在的趨勢到底怎麼走？現在熊市開始了嗎？

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，雖然有時市場下挫 20% 並陷入衰退，但當前的情況並非如此，市場認為經濟衰退不會很快到來，如此，下跌 20% 沒有太大的意義，我們並未正式進入熊市。

不過，週三的大漲，就許多分析師而言，卻更像是熊市來臨的節奏。

Robert Baird 股票交易員 Michael Antonelli 認為，美股的大漲不是普通牛市會見到的情景，但更常在熊市出現。他表示，這並不是說現在像 2008 年，但是在 2008 年 10 月 10 日到 13 日，2008 年 10 月 27 日至 28 日，市場都在一天內大漲了 10% 以上。

Leuthold Weeden Capital Management 投資長 Doug Ramsey 指出，熊市中出現這種幅度的反彈並不少見，3-4% 的反彈日對熊市來說不算什麼。

High-Tech strategist 編輯 Fred Hickey 認為，這樣的反彈主要出現在熊市，股市短期超賣，並且會出現大幅反彈。但是，對於多頭而言，1086 點的漲勢其實會嚇壞一些投資人，他們會意識，到目前的市場的風險還是太大。

反彈日在 2008 年出現更密集 (圖表取自 Zero Hedge)

如果以圖表來看，更可以發現，自 2000 年以來美股大漲超過 4% 的交易日，在 2008 年末和 2009 年初的金融危機期間出現最為密集，市場在多次反彈後才又觸底。