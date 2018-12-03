〈富邦財經論壇〉明年上半年是債券進場良機 股票則以ETF區間操作

富邦金 (2881-TW) 今 (3) 日舉行富邦財經趨勢論壇，富邦證券資深副總經理郭永宜指出，目前全球金融市場焦點放在「升息、美國企業盈餘成長減緩及美中貿易戰」等三大議題上，此三大變數將牽動全球市場，不過，美股本益比已經大幅修正，利空進入尾聲，不必過於悲觀；預期美國利率可望在第二季達到高點後緩跌，明年上半年是投資債券的好時機，至於股票可以運用 ETF 區間操作。

升息影響趨緩 貿易戰發展為市場關鍵

郭永宜表示，升息部分，Fed 自 2015 年至今已升息 8 次，時間已有 36 個月，目前已進入升息後期。由於勞動市場緊繃，工資上漲率走高，利率仍有上升壓力，但是期中選舉後，共和黨不再掌握參眾兩院，擴張性的財政政策受到節制，加上油價下跌，明年企業資本支出減緩，近期 Fed 副主席已透露目前利率接近中性水準，升息壓力有所舒緩。 原本市場預估明年 Fed 將升息 3 次，目前預估次數已經下調為 1 至 2 次。

郭永宜進一步表示，根據 Thomson Reuters 的統計，S&P500 指數整體企業盈餘成長率高達 24.1%，在基期墊高後明年降至 8.7%， 其中資訊科技類股及通訊服務類股，今年盈餘成長率分別為 24.6% 及 23.2%，明年大幅降至 5.7% 及 6.7%，低於大盤，這也是近期股價大幅調整的原因。不過目前美國本益比已經大幅修正，低於五年平均值，而且明年只是經濟成長減緩並非衰退，不必過於悲觀，明年上半年股市可望呈區間盤整。

美中貿易戰部分，郭永宜強調，此不僅僅是貿易問題，更是兩大霸權之爭，所以不會短期結束，金融市場必須逐漸調整跟這議題共存。中方已有部份務實回應，川普 2020 年面臨連任大選，目前經濟已有放慢跡象，在政策上也有壓力要保留彈性。雙方如果能在特定範圍及特定金額內取得共識，雖不滿意但可以接受，情勢就可以較為穩定。

股市本益比下修 債券搭配股票型 ETF 區間操作

郭永宜表示，在債券投資方面，美國十年期公債殖利率從年初的 2.4% 上揚至近期的 3.26% 高點，最近回落到 3.05% 至 3.10% 之間。由於失業率下降到 3.70%，勞動市場緊繃，工資上漲率走高，Fed 仍將升息，利率仍有上升壓力，市場利率往往提前反應，預估明年第二季殖利率將出現高點，之後持平至緩跌，因債券價格與殖利率呈反向關係，殖利率的高檔即債券價格的低檔，故明年上半年是買進債券的好時機。

郭永宜進一步指出，目前高評等的金融債或公司債殖利率大約在 4.5% 和 5.0% 之間，債券價格再跌有限，就資產配置及長期領取固定收益的角度，明年上半年應該配置債券。

郭永宜表示，明年經濟成長只是減緩，並不是衰退，不必過度悲觀，明年上半年股市可望在區間內盤整，投資人可考慮台股或美股 ETF，進行區間操作；美股可以著重在選後有政策利多的產業，包括基礎建設、醫療、生技保健等類股。