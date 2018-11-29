鮑爾演說刺激美公債殖利率下降 債市反映明年只升息一次

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三(28 日) 稱利率接近中性水準後，市場解讀為 Fed 可能有意結束或暫停升息循環，公債殖利率自高點下降，收益率曲線變得更陡峭。

美國 2 年期公債和 30 年期公債利差擴大

中性水準是指既不會刺激也不會阻礙經濟成長的利率水準，此說法與 Fed 先前稱利率「離中性水準還很遠」的說法迥異。

Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師 Guy LeBas 在推特上表示，鮑爾的言論預示自 9 月升息一碼後態度「轉向鴿派」。

根據 Tradeweb 數據，10 年期公債殖利率下降 1.3 個基點至 3.044%，盤中高點達 3.074%。對 Fed 政策變動最敏感的 2 年期公債殖利率下降 2.6 個基點至 2.805%。30 年期公債殖利率上升 1.2 個基點至 3.329%。

因不平衡的反彈，短債漲幅大於長債，有助於讓收益率曲線更陡峭，讓 5 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率間的利差擴大 4 個基點，達 47 個基點。

聯邦基金期貨的交易情形也顯示出，投資者目前僅在價格上反映明年升息一次的情形，不似 9 月會議後價格反映明年升息 2 次那樣。

這與 Fed 利率意向點陣圖反映的結果截然不同，該圖示意 Fed 預定明年升息 3 次，這也是下個月會議上市場關切的重點。

投資者希望 Fed 在 12 月升息過後就能停下腳步，避免股市進一步動蕩下跌，但分析師認為美國成長相當強勁，勞動市場緊繃，這些都將催促 Fed 繼續照目前的升息路線走。

法國興業銀行策略師 Alvin Tan 週三報告指出，「我們認為，現在就預期 Fed 會示意立即暫停升息循環太早了。」

然而，經濟學家和投資者的想法不同，經濟學家對鮑爾明年會放緩升息腳步的說法嗤之以鼻，他們認為鮑爾只是描述了當前貨幣政策的狀況，而非以暫時停止升息的說法來安撫投資者。