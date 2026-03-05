〈貴金屬盤後〉美元和美債殖利率攀升 金價再度回落
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (5 日) 再度回跌，抹去稍早的漲幅，主因受到美債殖利率和美元攀升所打壓。
道明證券全球大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「市場正關注油價上漲和通膨風險，而美債殖利率攀升通常對黃金不利。」
美以聯軍對伊朗的軍事行動在周四進入第六天，根據當地居民，轟炸行動更為猛烈。在此之前，美國已先對遠離主要衝突區的一艘軍艦發動襲擊，伊朗誓言報復。
中東局勢升級讓能源供應擔憂加劇，並帶動油價上漲，在通膨疑慮升高的情況下，降息預期也跟著減弱。
黃金曾在 1 月 29 日創下 5594.82 美元歷史高點，隨著美以展開空襲行動刺激避險需求，周一曾短暫突破 5400 美元，但隨後又因美元吸引避險資金而回落。
美元指數 (DXY) 周四上漲 0.5%，使以美元計價的黃金對海外買家更昂貴。美國 10 年期公債殖利率升至三周最高，提高了持有黃金這類不孳息資產的機會成本。
不過 Melek 指出，黃金基本面仍具支撐，「美國財政赤字大幅攀升的跡象終將顯現…… 且存在大量不確定性。」
美國周四公布，上周初領失業救濟金人數持平，2 月裁員人數大幅下降。美國聯準會 (Fed) 周三發布褐皮書表示，最近幾周的經濟活動小幅上升，物價持續上漲，就業保持穩定。
市場預期 Fed 將在 3 月 18 日決策會議上按兵不動，投資人正密切關注周五公布美國 2 月非農就業報告，以獲取更多線索。
