〈Fed轉鴿派〉鮑爾改口 交易員：明年估僅升息一次

週三 (28 日) 在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 演講被解讀為即將結束升息循環之後，股市大幅飆升且債券買盤強勁，美元大跌。

鮑爾表示，Fed 的關鍵基準利率已接近中性利率；中性利率是 Fed 可能考慮停止升息的水平。這與他 10 月初提出距中性利率還有很遠距離的說法相比發生了重大變化。

道瓊指數飆升超過 600 點，另外最能反映 Fed 政策的 2 年期美債殖利率，亦是大幅下挫了 0.59%。

紫：道瓊指數 藍：2 年期美債殖利率 圖片來源：investing.com

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 表示，「這只是個文字遊戲，因為 2 周內 Fed 升息後，聯邦基金利率將是 2.25-2.50%，而如果 3% 是中性利率，那麼 2.5% 也是低於 3%。」

「市場正在傾向認為接下來可能只會再升息 2 次，而且結束升息時機已經很接近。雖然這只是文字遊戲，但我認為這正是投資人糾結所在。」Peter Boockvar 說道。

BMO 美國利率策略師 Jon Hill 表示，聯邦利率期貨推估明年升息次數由 1.6 降到略高於 1 次全面升息，第二次升息只剩下 25% 機率，但仍然十分肯定 12 月會升息。

市場原本預計 Fed 將在 12 月 19 日的會議上升息 25 個基點，並預測明年將再升息 3 次。

野村固定收益策略師 George Goncalves 說道，「如果設定 2019 年全年只有升息 1 次，再加上 12 月的升息，那麼局勢可能會讓他們多次升息，因為市場現在幾乎在某種程度上引導他們的方向。」

他表示，債市的反應代表了某種程度的懷疑態度。例如，雖然 2 年期國債殖利率下跌，但 30 年期債券殖利率上升達 3.33%。債券價格與殖利率走勢相反。

他說：「市場也擔心萬一 Fed 出現政策失誤並且過早停止升息。」他認為這麼做也可能是應對殖利率曲線扁平化。這種所謂的殖利率曲線扁平化被視為可能出現經濟問題的訊號，往往導致殖利率曲線倒掛和經濟衰退。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 表示，鮑爾正在證實 Fed 的預測，「他們的目標利率是 3%」。

包括高盛和摩根大通在內的一些經濟學者預測明年升息 4 次。這些預測加深市場的擔憂，即 Fed 的升息會超過市場預期。