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紐約匯市—鮑爾言論鴿派 美元逆轉走跌 競爭貨幣全揚

圖：AFP
圖：AFP

週三 (27 日) 交易，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演說，稱利率「只略低於」中性水準，逆轉美元走勢至負面領域。

鮑爾言論被視為鴿派，加上前一日 Fed 副主席 Richard Clarida 的演說內容也被視為鴿派，這讓 2019 年升息的預期蒙上陰影。

在鮑爾發表演說之前，美總統川普聲稱自己「一點都不高興」挑了鮑爾來接任葉倫 (Janet Yellen)。

然而，市場仍預期 12 月會看到 Fed 今年第四次升息。

Fed 週三也發布頭一份金融穩定報告，警告企業債存有危險。

經濟數據方面，美國第三季 GDP 成長終值 3.5%；美國 10 月貿易赤字擴大 1.3% 至 772 億美元

ICE 美元指數下滑 0.6% 至 96.774。

美元走跌，其競爭貨幣全面上漲。
歐元美元自前一日的 1.1293 美元上漲至 1.1377 美元
英鎊美元自前一日的 1.2745 美元上漲至 1.2838 美元，即便英國央行概述了英國脫歐最糟糕的情況。

交易時間稍早，英國首相梅伊 (Theresa May) 先前已與歐盟達成脫歐協議草案，但仍須國會 12 月 11 日投票批准，週三交易時間稍早，梅伊退讓一步，不再堅持國會不能修改該草案任何條文，開啟修正案的可能性。

貿易方面，市場關注本週 G20 高峰會上的中美互動。川普經濟顧問 Larry Kudlow 週二表示，這回 G20 會議將提供雙方一個「翻開新一頁」的機會，但也呼應川普對中美貿易僵局解決方式的質疑。

中國在案人民幣美元匯率走勢持平，美元兌在岸人民幣 6.9539 元。
美元兌離岸人民幣下跌 0.3% 至 6.9372 元。

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