S&P 500 指數還有下行空間？大小摩和高盛看法分歧

十月美股陷入拋售潮，華爾街對 S&P 500 指數還有下行空間的看法分歧。

摩根士丹利認為，美股今年還有進一步下行空間，S&P 500 指數可能下跌至 2400 點，建議出售股票；而高盛與摩根大通分析師卻有不同的看法，認為拋售是短暫的，該指數年底前會攀升至 2850 點，建議買入優質股。

大摩首席股票策略師 Michael Wilson 在週一 (29 日) 一份報告中確定近月來一直在討論的主題：「滾動熊市持續取得進展，越來越多的證據表明它正在變成一個適當的周期性熊市，而在流動性狀況改善，股價估值重新收斂或 2019 年獲利預測降低前，應該出售股票。」

Wilson 認為，S&P 500 指數處於長期牛市中，而今年則處於週期性熊市。美國股票市場以「多年未見」的方式被拋售，這對後市的表現來說卻是個壞兆頭。

例如，損失主要集中在投資組合經理最容易受到影響的領域，如科技、醫療保健和非必需消費品類股，這意味著存在「極端投資組合的痛苦」。

S&P 500 指數趨勢圖 。(圖：鉅亨網)

MSCI 美國股市指數中，近半數的股票已經從 52 週高點下跌至少 20%。Wilson 補充說：「如果趨勢不能很快穩定，走跌的股票數量可能會再增加。」

Wilson 還指出 S&P 500 指數突破 200 日移動平均線，表明市場大幅度的崩潰比大多數市場參與者和評論員所認知的更具立基點。他認為獲利上漲後下跌的可能性更大，符合其 2018 年 S&P 500 指數目標價 2400 點。

然而，S&P 500 指數從 9 月歷史高點下跌超過 8.5%，高盛一些分析師將過去一個月的股市拋售視為「過度」拋售和買入機會。

高盛首席美國股市策略師 David Kostin 提到，我們預計強勁的經濟和獲利持續增長將支持 S&P 500 指數指數的反彈，但也並非一切都很樂觀。

Kostin 預期美國 GDP 成長會減速，並表示獲利預測過於樂觀。但在此背景下，隨著周期的成熟，Kostin 建議購買「優質股」。

諾曼德 (John Normand) 為首的摩根大通分析師表示，投資者對他們認為是牛市後期階段的流動性限制感到擔憂。

摩根大通分析師寫道：「如果自滿是與雷曼兄弟破產之前最相關的詞彙之一，那麼妄想症可能是此週期的剩餘時間最緊密相關的詞彙。」

但如果摩根士丹利是正確的，那麼從週一 (29 日) S&P500 指數收盤價 2641.25 點仍有 10% 的下行空間。

Wilson 說：「熊市目標價 2400 點應該貫穿整個 S&P 500 指數修正過程，我們認為這隻週期性的熊正在進行整合，使 S&P 500 指數長達兩年維持在 2400 - 3000 的範圍內。」