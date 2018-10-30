高盛：美股「拋售過度」 標普年底前將回漲6%

高盛分析師認為，基本面仍然可以支撐價值，一個月來美股被「過度」拋售，未來兩個月，隨著企業重新庫藏股，股市將迎來反彈，標普有望回漲接近 6%。

高盛首席美股策略師 David Kostin 在報告中稱，近來拋售所體現的近期增長下滑太過劇烈，預計經濟和盈利持續增長將支持標普 500 反彈。

Kostin 認為，一些企業管理者的部分擔憂得到證實，比如高盛預計美國 GDP 增長將開始回落，到明年第第四季，增速會降至 1.6%。但並非所有資產都指向立即經濟下行。企業信用債利差也並未增擴到預示着顯著放緩的地步。

另外，華爾街見聞稍早文章援引高盛和德銀的統計稱，在標普 500 成分股公司中，已有 48% 過了股票庫藏股靜默期，意味著它們又可以開始庫藏股自家股票。從本周開始，度過靜默期的上市公司數量開始顯著增多。下圖來自德銀。

這意味著，過去美股上漲的最大推手即將回歸。高盛預計，今年美股上市公司庫藏股規模將約為 1 兆美元，這將支持標普 500 達到高盛預計的目標價 2850。

在 Kostin 發表上述預測以前，過去一個月，美股遭遇了 2008 年金融危機以來最嚴重的暴跌，上周就有兩次慘烈的大跌，反彈成了曇花一現。

上周三道指一天狂瀉 600 點，標普跌超 3%，雙雙回吐年內全部漲幅，納指重挫 4.4%，創七年最大單日跌幅，跌入修正區間。

上周四三大股指反彈，標普漲 1.87%，道指漲約 400 點，納指漲 2.95%，但盤後亞馬遜和谷歌母公司公布的部分財報數據令投資者失望，次日三大股指再度集體收跌，標普收跌 1.74%，跌入修正區間，道指收跌約 300 點，納指收跌 2.06%。

華爾街見聞此前文章提到，上周暴跌後，標普 500 指數已經正式跌破 2016 年以來的上升趨勢線。下一個需要關注的主要技術支撐和價格目標是今年早些時候閃崩時形成的 2,550 - 2,600 支撐區，如果再次打破，將向市場釋放更加強烈的看空信號。

上周華爾街見聞會員專屬文章《亞馬遜和谷歌財報都在指向一個事：美股面對的可不是小問題》中提到，美銀美林的研究顯示，美股正處在非常典型的尾部當中，美銀美林量化分析團隊推算美股見頂轉熊也許只需要 21 個月時間。

美銀美林對於股市熊市預測指標有一份完整的清單。到目前為止，清單中 2/3 的熊市指標已經被觸發，這距離上一次市場峰值之前 80% 的觸發水平並不遙遠。再多一個指標的觸發就會達到美銀美林熊市即將來臨的標準。

本周一美股重啟反彈，三大股指高開高走，早盤道指漲 350 點，標普和納指一度漲近 1.8%。截至發文，標普還未重上 2700 點，要達到高盛的目標價 2850 點還需再漲 5.5% 以上。

『新聞來源／華爾街見聞』