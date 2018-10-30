騰訊(00700-HK)守得著250元嗎？ 匯控(00005-HK)ADR走軟

美股3大指數齊告下跌，並跌入技術性調整範圍，在美股ADR交易的港股收報24475點，跌336點，跌1.38%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報252.18元，較港收市跌7.82元；港交所(00388-HK)ADR收報203.76元，較港收市跌1.64元；友邦(01299-HK)ADR收報59.3元，較港收市跌0.25元。
匯豐控股(00005-HK)行政總裁范寧在電話會議中表示，「匯控今日(昨日.29日)的股價表現令人鼓舞，反映股價是受季績刺激，相信可支持集團股價表現。」匯控股價在倫敦走勢好2，但在ADR則走軟，收報63.03元，較港收市跌0.52元。
內銀內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.07元，較港收市跌0.1元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.2元，較港收市跌0.08元。中人壽(02628-HK)ADR收報15.61元，較港收市跌低0.19元。
國際油價下跌，中海油(00883-HK)ADR收報13.17元，較港收市跌0.23元；中石油(00857-HK)ADR收報5.53元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報6.24元，較港收市跌0.17元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.18元，較港收市跌0.62元；聯通(00762-HK)ADR收報8.46元，較港收市跌0.13元；中電信(00728-HK)ADR收報3.6元，較港收市跌0.24元。