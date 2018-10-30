美半導體股財報成績日 多空紛呈

KLA-Tencor

半導體設備製造商 KLA-Tencor (KLAC-US) 週一 (29 日) 最新財報擊敗了華爾街預期，截止 9 月 30 日財年第 1 季度的獲利成長，而股價也因此上漲。

總部位於加州的 KLAC 最新一季財報顯示：

營收為 10.9 億美元，年增 12.4%，高於分析師預計的 10.7 億美元。

每股純益 EPS 為 2.46 美元，年增 36%，高於分析師預計的 2.21 美元。

KLA-Tencor 為半導體和其他奈米電子行業提供過程控制和良率管理系統。

ON Semiconductor

另外，ON 半導體 (ON-US) 也是營收卓越，最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.57 美元，年增 30%，高於分析師預估的 0.51 美元。

營收為 15.4 億美元，年增 11%，高於分析師預估的 15.1 億美元。

總部位於美國鳳凰城的 ON 生產電源管理、模擬、邏輯、定時、連接和其他半導體器件，也不斷擴展電源、模擬、和傳感器產品組合。

Tower Semiconductor

另外，Tower (TSEM-US) 財報不佳，最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.33 美元，低於分析師預估的 0.40 美元。

營收達 3.23 億美元，低於分析師預估的 3.35 億美元。

Tower 是一家專業代工廠，為消費、工業、汽車、醫療、航空航天、和國防市場生產晶片。因為今年重點放在獲利上，放棄了低毛利事業，因此營收受到打擊，而高端市場也未依照期許的方向進展。

對於 Q4，執行長 Russell Ellwanger 在營收面並不看好，但毛利還是會相當優越的。

Akamai

Akamai (AKAM-US) 週一公布的財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.94 美元，年增 47%。

營收年增 7% 至 6.7 億美元。

Akamai 是內容運輸網路 CDN 服務的最大提供商。CDN 服務是提高電子商務交易、商業軟體下載、和視頻流到移動設備的速度。隨著 CDN 服務價格的持續下降，Akamai 已經擴展到利潤率更高的資訊安全產品。

Akamai 因公布了 11 億美元的庫藏股計劃，刺激盤後股價飆升 10.23% 至 68.40 美元。