美半導體股財報成績日 多空紛呈

KLA-Tencor
半導體設備製造商 KLA-Tencor (KLAC-US) 週一 (29 日) 最新財報擊敗了華爾街預期，截止 9 月 30 日財年第 1 季度的獲利成長，而股價也因此上漲。
總部位於加州的 KLAC 最新一季財報顯示：
KLA-Tencor 為半導體和其他奈米電子行業提供過程控制和良率管理系統。
ON Semiconductor
另外，ON 半導體 (ON-US) 也是營收卓越，最新一季財報顯示：
總部位於美國鳳凰城的 ON 生產電源管理、模擬、邏輯、定時、連接和其他半導體器件，也不斷擴展電源、模擬、和傳感器產品組合。
Tower Semiconductor
另外，Tower (TSEM-US) 財報不佳，最新一季財報顯示：
Tower 是一家專業代工廠，為消費、工業、汽車、醫療、航空航天、和國防市場生產晶片。因為今年重點放在獲利上，放棄了低毛利事業，因此營收受到打擊，而高端市場也未依照期許的方向進展。
對於 Q4，執行長 Russell Ellwanger 在營收面並不看好，但毛利還是會相當優越的。
Akamai
Akamai (AKAM-US) 週一公布的財報顯示：
Akamai 是內容運輸網路 CDN 服務的最大提供商。CDN 服務是提高電子商務交易、商業軟體下載、和視頻流到移動設備的速度。隨著 CDN 服務價格的持續下降，Akamai 已經擴展到利潤率更高的資訊安全產品。