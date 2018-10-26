美股拋售壓力鍋重啟 S&P500 進入修正期

美國股市週五 (26 日) 開盤大幅下挫，科技公司財報遜於預期的營收報告，消弭了新出爐的第三季國內生產毛額 (GDP) 強勁的數據表現。

截至台北時間下午十點多，S&P 500 指數下跌 2.65%，從 52 週高點下跌 10% 以上，宣告進入修正區域；道瓊指數下跌 500 點；那斯達克指數下跌逾 3%。

S&P 500 指數宣告進入修正區域。(圖：Investing)

亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 昨 (25) 日盤後發布最新財報，兩家企業股價分別下跌 8.6% 和 4.9%。儘管兩家每股純益都高於分析師預期，但營收表現令人失望。

目前美國 230 多家企業市值超過 50 億美元，總體而言，整體市值近 10 兆美元，第三季財報數字看起來不錯，但 S&P 500 指數中超過 80% 的公司仍然低於預期，季營收增長率與第二季數據沒有太大差別。

Baker Avenue 資產管理首席策略師 King Lip 表示，投資人對財報季有很高的期望，但盈利不如預期那麼高，特別是對於亞馬遜來說，其前瞻性業績預期低得令人意外。

截至週四收盤，道瓊指數和 S&P 500 指數分別下跌 5.6% 和 7.2%，那斯達克指數下跌 9.1%。

十月存在許多利空因素導致全球市場走跌，部分企業財報表現不佳、升息擔憂、美元走強、中美貿易戰、義大利和歐盟之間因預算支出發生衝突、沙國記者遇害，以及世界經濟增長正在失去成長動力。