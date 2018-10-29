本週操盤筆記 (1029-1102)

1. 美國 10 月新增非農就業：

據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，經過 Fed 10 月利率會議之後，下一次 Fed 最可能升息的月份即為今年的 12 月份，升息機率是高達近 70%。

而本次 10 月的非農就業數據相當重要，因這將能一窺美國勞動力市場的緊俏狀況，藉以預期 Fed 是否可能在 12 月再度升息，目前市場預期 10 月新增非農為 19.0 萬人，估計將大幅高於前值的 13.4 萬人，且失業率可望維持歷史新低的 3.7%，顯示美國經濟狀況仍是非常強勁。

2. 蘋果 (AAPL-US) 發布財報：

本週五 (2 日) 清晨蘋果將公布 2018 會計年度 Q4 財報，市場預期蘋果 Q4 營收將達 614.6 億美元，合乎蘋果此前財測的營收數據 600-620 億美元；市場並預期蘋果 Q4 每股純益 (EPS) 為 2.775 美元，高於前一季的 2.34 美元。

在蘋果發布今年新款 iPhone 機型之後，市場分析師正聚焦蘋果的銷量與平均銷售價格 (ASP) 之表現，此前蘋果 Q3 財報 iPhone 銷量僅繳出 4130 萬部，低於市場預期的 4160 萬部；但是 Q3 iPhone 平均銷售價格為 724 美元，高於市場分析師預估的 699 美元。

市場亦正期待蘋果可以繳出比上一季更強的營收與淨利成長，因 Q3 季報蘋果是繳出了 533 億美元營收，年增率大幅成長 17%，創下蘋果史上第二高單季營收；Q3 蘋果亦繳出 115.19 億美元之淨利，年增率暴增 32%。

3. 日本央行 10 月利率會議：

日本央行 (BOJ) 將於本週三 (31 日) 召開 10 月利率會議，目前市場預期日本央行仍將維持利率不變，續寫貨幣政策不動的最長紀錄。

近期日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 曾表示，由於目前日本通膨率僅在 1% 上下，故日本央行將繼續維持利率在歷史低點，並繼續執行日債殖利率曲線「定錨」政策，使 10 年期日債殖利率定錨在 0%。

而談到市場未來如何觀察日本央行是否退出 QQE？黑田對此回應，市場不應該再關注日央行的 QQE 購債量，日本央行退出寬鬆的最明確訊號，就是觀察日債的殖利率曲線，黑田強調，唯有殖利率出現變動，才是日本央行退出寬鬆的明確信號。

4. 多國發布 10 月製造業 PMI 終值：

本週包括美國、中國、日本、加拿大、義大利、法國、德國、歐元區重要經濟體，都將公布 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，其中又以中國、美國的經濟狀況最令市場關注。

市場經濟學家分析，目前整體美國經濟狀況最大的不確定性，除了貿易戰的美中衝突之外，即是 Fed 的升息步伐；WallachBeth Capital 分析師即指出，美股 10 月大跌就是因為 Fed 的升息循環已過半，這使得市場不得不將未來的風險與升高的借貸成本，對股價進行「重定價」。

另一方面，Fed 升息促使美國房貸利率飆升至 7 年新高，同時房市經濟數據如新屋開工、新屋銷售、成屋銷售等，皆是出現顯著放緩，使得今年以來美股建商股出現慘跌，累計今年以來美房地產類股已重挫 23%。