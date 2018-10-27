德銀再現「噩夢一周」 市值直逼200億美元關鍵線

在令人大失所望的財報之後，德銀的股票表現走上了自三月以來最糟糕的一周。

德銀股價已經連續下跌了 7 個交易日，迭創收盤新低。截至周五，德銀歐股今年累跌 45%，美股接近腰斬，市值離 200 億美元已經「命懸一線」。

周三美股盤前發布的德銀財報顯示，德銀第三季營收八年來最低，凈利暴跌 65%；在交易業務方面，固收銷售及交易收入下跌 15%，股票銷售及交易業務下跌 15%。雖然成本在下降，但收入下降更多。

市場分析稱，相比美國華爾街的同行第三季亮眼的財報，特別是交易業務，德銀相關的營收依然在下跌。分析認為，德銀營收、盈利能力的持續疲軟，是其股價一蹶不振的重要原因。只有當公司徹底扭轉營收下跌和成本的相關的問題，公司的股價可能才能迎來爆發。

市場一直以來都在擔憂，德銀是否會陷入連續虧損、削減成本、主營業務下滑、股價深跌的惡性循環？

而該行財報中銷售和交易業務的慘澹趨勢似乎證實了市場的這一擔憂，即該行業務正在受到成本削減的影響。正如德銀的首席財務官 James von Moltke 在財報電話會議上表示，投行業務收入受到成本削減的打擊。

彭博社評論認為，這可能會增加與德國商業銀行合併的緊迫性，以此獲得更大的戰略可能。

此前就有分析認為，這兩家德國最大的上市銀行終將合併，以此創造一個國家級別的超級借貸機構，為德國的出口導向型經濟提供可靠融資。合併後的超大型銀行也能確保在金融危機時維持對德國企業借貸強大能力，否則擔心外國投資者會藉機撤出。

自 2008 年全球金融危機以及隨後的歐元區債務危機以來，德銀一直深陷困境。該行面臨着來自監管層的巨額罰款、各種操縱市場的訴訟指控、更激烈的競爭、商業銀行和投資銀行市場市佔率的下降，以及不同的管理層改組。

過去幾年中，德銀不得不通過大幅裁員、暫停股息發放、延遲支付工資、出售風險資產等方式來維持營運、緩衝資本壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』