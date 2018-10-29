不可不知的貿易戰「風向球」：航運數據

中國經濟經成長率的最新數字低於預期，對於那些觀察全球海運的人來說，一點也不讓人意外。事實上，過去幾個月的海運和運輸數據一直顯示整體產業正在放緩。

投資人可以根據產品類型和在任何特定時間從港口運出的貨櫃數量來，了解一個國家的經濟健康狀況，因全球大約 90% 的貨品貿易是經由貨櫃在海上運輸，使其成為關鍵的經濟指標。

對於像是依賴海外運輸的大型零售通路商沃爾瑪 (WMT-US) 這樣的公司來說，這也是一個重要的指標。

全球最大的貨櫃船租賃公司 Seaspan (SSW-US) 聯合創始人兼前 CEO Gerry Wang 表示，中國的經濟放緩早在大家還沒注意到的 6 個月前就顯示在航運數據中了。在 2012 年的一次採訪中，他說他的集團在全球經濟活動中有一個獨特的觀察重點，「我們涉入所有遍及商品貿易、製造和消費等各層面。」

「我們承運的數量是 FedEx (FDX-US)、DHL 或 UPS (UPS-US) 的 200 倍。沃爾瑪的所有商品中有 99% 是經由貨櫃運輸的。」Gerry Wang 說道。

川普政府對中國商品 340 億美元的加徵關稅於 7 月生效。在關稅生效前的幾個星期，進口產品的壓力很大。根據 Accenture 對美國商務部進出口數據的分析，中美之間 4 月至 6 月的貨櫃貿易量年增率成長 10%。而這是 7 月生效的關稅清單中商品的貨櫃貿易。

根據 Seabury 全球海洋貿易數據庫，在加徵關稅後，進口量大幅下降。這些 3 月被加徵關的產品與 2017 年 3 月相比，美國自中國進口鋼鐵和鋁的數量下降了 53%，而在 7 月關稅生效之後以來，中國商品進口量下降了 21%。

截至 8 月對 160 億美元中國商品加徵稅以及 9 月的另外 2000 億美元的商品數據，目前依然在統計中。

通過查看出口到美國的中國貨櫃數量，可以看出第一輪關稅的影響。根據海洋貿易數據庫，這 340 億美元關稅清單中的貿易商品數量在 7 月比去年下降了 21%。例如，2018 年 7 月進口的變壓器數量比 2017 年 7 月少了 60%。

貨櫃不到美國，卻轉向其他地方 （圖: AFP）

專家說，關稅清單上的貨物正在轉往其他地方。Seabury 諮詢公司 Maritime 主管 Michel Looten 說，「不少中國貨物正從美國轉移到其他國家去。」「這些貨物繼續運往日本、南韓、台灣、德國和義大利。」

除了貨櫃，還有其他方法來衡量一個國家的經濟健康狀況。對乾散貨 (通常是小型固體材料，如煤、穀物和鐵礦石) 或油輪 (運輸液體和氣體) 的數據可顯示對原材料的需求。

DHL 全球貿易指標 9 月將中國貿易展望下調 4 點至 59，稱中國雖仍在成長，但步調已放緩。該指標的讀數高於 50 表明成長。其預測是根據 Accenture 對貨運和航運貿易流量數據的分析。

專家表示，9 月實施的 2000 億美元加徵關稅的影響將有助於預測 2019 年的貿易前景展望。Seabury Group 的 Michel Looten 告訴《CNBC》，「再過幾個星期發布數據時，我們就能了解影響有多大。」「但那是冰山一角。真正的影響會在 2019 年出現，關稅稅率達到 25% 之後。」

該公司將於 11 月公布 160 億美元關稅對貿易影響的數據，而 9 月實施的 2000 億美元關稅影響數據將於 12 月公佈。