本週操盤筆記 (1022-1026)

1. 日相安倍晉三訪華：

日本首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 訂於週四 (25 日) 前往中國進行為期 3 天的國事訪問，預計將與中國國家主席習近平、中國國務院總理李克強進行會晤。

市場預期，中日兩國將就「中國主導的一帶一路」、「重啟日圓、人民幣換匯交易」、「放寬福島核事故後的進口限制」等重要議題作出討論。

2. 聯準會 (Fed) 發布經濟褐皮書：

Fed 將於本週四 (25 日) 公布經濟褐皮書，褐皮書的正式名稱為「當前經濟情勢評論」，是一項市場高度關注 Fed 如何對現行及未來之美國經濟前景作出描述的重磅級報告。

在上一份 9 月的經濟褐皮書中，Fed 指出，確實貿易戰所造成的關稅壁壘，已經對企業投資造成壓抑，使得企業的資本支出延後，且部分地區的產出投入成本增幅更是超過了售價增幅。

目前市場經濟學家正高度關注本月 Fed 經濟褐皮書中，針對「關稅」一詞的提及次數，因 Fed 對「關稅」一詞的提及越多，即意外著貿易戰對美國經濟帶來的不確定越高。

3. 美國 Q3 實質 GDP 增速公布：

本週五 (26 日) 美國將公布 Q3 實質 GDP 季增年率，目前市場預期，美國的 Q3 GDP 增速將有所放緩，估計將自前一季的 4.2% 放緩至 3.3%，此前 Q2 美國實質 GDP 季增年率來到 4.2%，是創下近四年最高表現。

市場經濟學家分析，美國 Q3 GDP 增速之所以預期放緩，主要是因為貿易戰關稅已開始影響美國經濟，使得企業的資本支出力道出現放緩。

4. 美股財報季迎重磅企業：

本週包括 AMD (AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟 (MSFT-US)、百度 (BIDU-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等重磅級美股企業都將公布財報。

其中市場正高度關注谷歌在移動裝置廣告、雲端服務等業務之表現，市場預期，谷歌母公司 Alphabet 新一季營收為 273 億美元，每股純益 (EPS) 10.45 美元。

另一雲端科技巨頭亞馬遜，市場亦高度關注亞馬遜在 AWS 雲端業務之增長狀況，市場預期亞馬遜新一季營收為 570.9 億美元；而亞馬遜此前釋出的財測預估營收則為 540-575 億美元，每股純益 3.12 美元。

而半導體巨擘英特爾雖然持續延後 10 奈米量產，但英特爾營收與獲利增速在 Q2 表現可謂是相當亮眼，雙雙超越華爾街分析師預期。

針對 Q3 營收與獲利狀況，目前市場預期英特爾 Q3 營收為 176 億美元，每股純益為 1.08 美元；而英特爾此前釋出的 Q3 財測預估營收為 181 億美元、每股純益為 1.15 美元。