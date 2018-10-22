美的近期目標市值和營收翻倍 谷歌或失去對安卓帝國的控制權

• 美的新目標：營收和市值翻倍

美的集團 / 周五漲幅：0.00%/ 報 40.3 / 距年內高點：-34%/ 距月內低點 1%

美的集團創始人何享健在美的戰略發布會上透露，美的集團的近期目標是營收和市值均超過 5000 億元，這也是美的首次提出這一目標。何享健表示，他希望公司能很快實現前述發展目標。

截至上周五，美的集團總市值 2678 億，2017 年全年總營收為 2419 億，兩項指標大約需要翻倍才能達到何享健提出的目標。

目前美的集團由於資產重組，處於停牌階段。

• 為避免歐盟罰單 谷歌或失去對 Android 帝國的控制

谷歌 A / 周五漲幅：+0.66%/ 報 1105.18 / 距年內高點：-14%/ 距月內低點 + 3%

谷歌已同意對 Android 操作系統作出改變，以避免歐盟的 38 億美元天價反壟斷罰單。除了允許定製 Android 操作系統以外，該公司還將對使用其應用及 Play Store 的設備製造商收取許可費。

最新的報導稱，多數安卓製造商可能要為每台設備支付 20 美元左右，最高可達 40 美元，此外另有傳聞稱，為那些選擇在設備上安裝 Chrome 網路瀏覽器和谷歌搜尋引擎的公司支付部分或全部許可費用。媒體評論稱，這些改變可能會徹底改變該操作系統，谷歌也面臨着失去對其 Android 帝國的控制的風險。

谷歌股價於 1100 美元證書關口獲得一定支撐，但目前看，消息面潛在利空恐將對股價形成壓制。

美股復盤

道瓊斯 / 周五收盤：0.26%/ 報收：25444.34 / 距年內高點：-6%

標普 500 / 周五收盤：-0.04%/ 報收：2768.78 / 距年內高點：-6%

那斯達克 / 周五收盤：-0.48%/ 報收：7449.03 / 距年內高點：-8%

中概股 ETF / 周五收盤：-0.59%/ 報收：33.48 / 距年內高點：-34%

恆生指數 / 周四收盤：+0.42%/ 報收：25561 / 距年內高點：-24%

上證綜指 / 周五收盤：+2.58%/ 報收：2550 / 距年內高點：-28.9%

深證成指 / 周四收盤：+2.79%/ 報收：7388 / 距年內高點：-36.5%

創業板指 / 周四收盤：+3.72%/ 報收：1250 / 距年內高點：-34.8%

美股中期調整趨勢仍在繼續，但國內股市提前於美股調整，且中概股與國內股市調整步調一致。中概股目前價格已體現投資者對未來的負面預期，相關不利因素的邊際影響將減弱，中概股配置價值顯現。

• Facebook 雇英國前副首相為公司全球事務主管

Facebook / 周五漲幅：-0.56%/ 報 154.05 / 距年內高點：-30%/ 距月內低點 + 3%

Facebook 已任命英國前副首相尼克・克萊格 (Nick Clegg) 為公司全球事務主管。至此，克萊格也成為了在矽谷任職的最高級別的歐洲政治家。

Facebook 的多個公共基金表示，支持此前 Trillium 提交的股東提案，要求將扎克伯格從董事長職位上撤下。

此番新的人事任命，或將有助於其在歐洲業務的穩定，目前公司股價深度回調，有望在 150 美元整數關口一線獲得支撐。

• 特斯拉遭空頭炮轟

特斯拉 / 周五漲幅：-1.48%/ 報 260 / 距年內高點：-33%/ 距月內低點 + 5%

特斯拉空頭 Fahmi Quadir 警告，該公司正面臨供應鏈中斷的風險，有些供應商還未收到貨款，有些供應商正對該公司行使留置權。

目前特斯拉股價位於前期低點頸線附近。

交易機會

• 中國平安第三季保費收入改善

中國平安 / 周五漲幅：+5.08%/ 報 65.62 / 距年內高點：-17%/ 距回調低點 22%

上市保險公司今年前 9 個月保費公告披露完畢，中國平安的壽險原保險合約保費收入為 3602 億元，年增率增長 20.9%，增速為上市保險公司最高。

自今年第二季上市保險公司調整戰略後，成效明顯。在第三季，不管是原保費收入還是個險新單保費收入，均較半年報時明顯改善，壽險業務的質與量普現回暖。

中國平安走勢明顯強於大盤，上周五放量大陽線使得股價一舉站上 250 日年線，均線呈多頭排列，短線看漲。

• 海康威視三季報表現平平

海康威視 / 周五漲幅：-0.83%/ 報 24 / 距年內高點：-46%/ 距月內低點 8%

10 月 19 晚，海康威視發布了 2018 年三季報。報告顯示，公司 2018 年第三季實現營業收入 129 億元，年增率增長 14.6%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤 32 億元，年增率增長 13.5%。

雖然受宏觀經濟影響，AI 龍頭海康威視第三季營收與凈利潤增速均有下滑，但其前景依然樂觀。

目前海康威視處於下降通道下軌，超跌明顯，上周五收長下影線，技術面存在反彈需求。

• 萬科股價充分調整 券商發看多研報

萬科 / 周五漲幅：+4.71%/ 報 21.56 / 距年內高點：-48%/ 距回調低點 10%

東吳證券 10 月 19 日發布研報稱：2018 年 9 月萬科實現合約銷售金額 434.2 億元，年增率下降 6%；銷售面積 302.5 萬平方米，年增率增長 11%。拿地力度持續提升，成本保持低位，在多元化業務方面有前瞻性布局。維持買入評級。

萬科先於大盤指數調整，目前回調到前期低點 20 元一線，存在築雙底的可能，值得關注。