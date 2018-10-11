看好SiP潛能 日月光執行長吳田玉稱 SiP將以增加數億美元趨勢成長

全球封測龍頭日月光投控 (3711) 看好系統級封裝 (SiP) 成長潛能，日月光半導體執行長吳田玉更提到，SiP 營收將以增加數億美元的趨勢成長，今年系統級封裝年營收會較去年多出數億美元，到了 2019 年、2020 年還會加速；而日月光集團旗下美國矽谷 ISE Labs 則是整個集團的 SiP 重要核心，更是日月光與矽谷各大公司合作的最前線。半導體產業的中心宗旨便是摩爾定律，透過製程精進與微縮，使得晶片與成本更具經濟效益，但近年來摩爾定律有其發展侷限，而 SiP 的封測方式崛起，藉由異質性整合，補強了摩爾定律的不足，讓半導體產業在往下發展的過程中，能繼續的具備經濟效益與成長性，換言之，是透過將不同屬性、種類的晶片封裝在一起，形成一個次系統，讓這個次系統成為一個 High Computing device。



日月光半導體北美業務資深副總裁張英修提到，半導體是產業新積木，處處都有半導體，不管從日常生活中到智能生活都有半導體的存在，預估 5 年內半導體產業可達到 5000 億市場，當中不論是手機、手錶、穿戴，甚至汽車電子、運算、工業、5G、物聯網、智慧家居生活等，都需要 SiP，未來 50 年會是 SIP 封測方式的天下。



張英修也提到，現階段 OEM、ODM 與系統廠，像是蘋果、GOOGLE 等，都在設計晶片，因為系統廠商都感受到，惟有晶片才能創造差異化，把獨特能力置入系統上，這些都得靠 SiP 來達成，也因此，日月光的機會很大。而日月光目前可以提供的 SiP 封裝方式主要覆晶多晶片堆疊 (Flip Chip MCM)、扇出型基板封裝 (FOSoC)、2.5D IC 封裝三種。



而日月光過去透過轉投資測試廠福雷電於 1999 年收購 ISE Labs，該廠區現階段是日月光投控在美國矽谷的重要營運據點，在晶片或系統的設計初期就與客戶共同合作，可說是日月光與矽谷各大公司合作的最前線。