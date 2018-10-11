〈日月光美國布局〉汽車電子需求強勁 將加碼投資墨西哥廠

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 北美布局時間很久，除位在矽谷的 ISE LABS 負責與各系統廠做產品前期導入外，墨西哥也有生產基地，執行長吳田玉今 (11) 日表示，考量美國汽車電子需求大幅成長，將加碼投資擴大墨西哥廠規模。

吳田玉也強調，除墨西哥廠，台灣包含高雄廠、台中與中壢廠區，投資金額也會持續增加，這些增加與美中貿易摩擦沒有關係，目的是為了未來的市場需求。

吳田玉認為，美國的需求持穩向上，汽車電子需求快速提升，如電動車與自動駕駛，及既有汽車電子應用擴散，都有助汽車電子產值成長。

日月光此次位在矽谷的分公司 ISE LABS 也首度曝光，ISE LABS 成立於 1983 年，已是日月光與各系統廠接洽的重要據點，日月光 1999 年收購 ISE LABS，廠房面積約 79000 平方英尺，測試樓層面積 52000 平方英尺，服務範圍涵蓋封裝試產、自動化測試設備、生產測試、封裝品質與可靠度測試等，產品涵蓋 3C、CPU、車用、醫療、軍用相關。

ISE LABS 去年營收約 3400 萬美元，員工數 140 人，目前測試機台有 50 台，晶圓處理器 / 針測機台 45 台，至今年止，日月光對其投資金額已達 1.14 億美元。

吳田玉強調，ISE LABS 地點位在矽谷，可與各大系統廠直接接洽，協助產品開發初期需求，進而協助相關封裝、測試，目前矽谷的多家系統廠，與 ISE LABS 都有來往，共同開發新品，到產品要進入量產時，才將生產重任送往其他日月光生產基地。