認列大型新梯訂單 崇友9月營收月增25%

崇友實業 (4506) 自結 9 月合併營收為 3.61 億元，月成長 25.3%，年減 1.82%；累計第三季營收 9.64 億元，年成長 3.69%。崇友表示，9 月營收成長主要受惠年底前步入大型新梯訂單認列高峰，9 月認列新板國際觀光飯店新梯完工大型訂單所致。崇友累計前三季營收 30.78 億元，年減 7.51%。崇友指出．今年前三季汰舊換新銷售台數達近 330 台水準，帶動崇友整體新梯銷售台數保持良好成長動能，另一方面，維保業務隨著每年新梯保固期滿後高達 9 成仍由崇友持續維修保養服務，持續挹注集團營運。



崇友指出，近年來崇友透過「差異化」接單業務調整策略，除代理日本東芝品牌台灣新梯銷售業務外，仍持續發展以中低階市場為主的「崇友牌」，以及中高階市場的「堅尼西斯」等雙品牌銷售表現，並拓展辦公大樓、百貨及飯店等商用案源銷售完工，今年第三季合計營收比重保持 31% 水準，帶動中高階市場為主的「堅尼西斯」品牌營收比重較去年同期的 10.38% 攀升至 31% 水準。



展望第四季，崇友表示，今年年底隨著桃園機場捷運大型新梯訂單入帳步入認列高峰，再加上汰舊換新業務仍保持雙位數成長表現，並爭取其他品牌汰舊換新之機會，帶動新梯完工出貨表現持續加溫。同時也陸續針對桃園楊梅廠生產基地進行優化生產管理、旗下雙自有品牌產品研發升級計畫，也增添營運動能。