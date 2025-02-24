〈美股早盤〉主要指數開高 投資人逢低進場

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-24 22:48

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美股主要指數周一 (24 日) 開高，從上周大幅拋售中反彈，交易員本周準備迎接輝達財報，該股早盤漲逾 2%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.5%。

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有分析認為，隨著中國新創人工智慧 (AI) 公司深度求索 (DeepSeek) 最近在 AI 領域取得進展，輝達正面臨壓力，需要拿出重磅業績以重申其領導地位。

Nuveen 全球投資策略主管 Laura Cooper 在受訪時表示：「市場正處於觀望狀態，直到我們看到那些領先的 AI 收益，因為這可能是一個關鍵的轉折點。」

美股方面，經過多年的優異表現，基準的標普 500 指數在 2025 年將落後於國際同行，原因是美國總統川普關稅政策的不確定性及其重燃通膨的可能性讓投資人望而卻步。

上周五的暴跌導致標普 500 指數周跌 1.7%，因為消費者信心、住房和服務業的報告讓投資人有理由質疑美國強勁的經濟成長。不過，華爾街的頂尖策略師們表示，這種不佳表現不太可能持續太久。

歐洲市場方面，德國股市走高，在周末的投票中，以梅爾茨 (Friedrich Merz) 為首的保守派獲勝。但結果僅給予他領導的基督教民主黨聯盟一條明確的執政道路並面臨極大壓力，必須迅速組建政府並爭取支持包括可能放寬借貸規定等措施。邊緣政黨支持率激增意味著，3 個主流政黨組成的聯盟將缺乏必要的票數來修改所謂的「債務煞車」(debt brake)的法律。

Carmignac 經濟學家 Apolline Menut 表示：「中間派政黨未能保持憲法多數，這使得果斷的財政改革前景變得更加複雜。需要進行政治妥協，以及財政創新。」

截至台北時間周一（24 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.03%，至每股 137.16 美元

輝達即將於本周三 (26 日) 美股盤後公布最新財報，投資人聚焦其人工智慧 (AI) 晶片需求狀況，尤其是在中國新創深度求索 (DeepSeek) 推出低成本 AI 模型後，業界對於輝達昂貴的 AI 晶片是否仍具必要性產生疑問。據 LSEG 數據，輝達第四季 (上季) 營收將成長 72%，達到 380.5 億美元，這是其 7 季以來最慢的成長速度；其預測 2025 會計年度第一季 (本季) 營收成長 60%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.05%，至每股 245.68 美元

彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周一撰文指出，蘋果為應對美國總統川普對中國進口商品徵收的關稅，將在未來 4 年內投入 5,000 億美元並創造 2 萬個新工作機會。此計畫將包括在美國的多項投資，其中包括在休士頓建立新的伺服器製造設施、在密西根州州設立供應商學院，以及增加對現有美國供應商的支出。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.68%，至每股 340.09 美元

特斯拉將於 6 月在德州奧斯汀推出首個自動駕駛無人計程車 (Robotaxi) 服務，自動駕駛汽車在德州僅需完成註冊併購買保險就可以在公共道路上行駛，無需特殊許可證。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：