高盛：避險基金6個月來最快速度撤出美科技股 同時加碼亞洲市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 02:30

‌



路透周一 (24 日) 報導，高盛 (GS-US) 數據顯示，在截至 2 月 21 日的兩周內，避險基金以 6 個月來最快速度撤出美國科技和媒體股，而此時正值輝達 (NVDA-US) 準備公布最新財報之際。

輝達本周公布的財報被視為新興人工智慧 (AI) 產業的風向球。作為全球第二大市值公司，輝達占標普 500 指數 6.3% 的比重。在過去兩年，輝達的股價飆升超過 550%。

‌



根據高盛發給客戶的報告，投機者「積極」拋售與 AI 相關的設備、媒體和通訊設備公司的多頭和空頭部位。空頭部位預期資產價格下跌，而多頭 (看漲) 部位則預期資產價格上升。

高盛表示，避險基金通常會混合使用多頭和空頭策略來進行交易，上周這些基金在空頭部位上虧損，但在多頭部位部分獲利。雖然選股型避險基金在本周表現持平，但系統交易員在 2 月 14 日至 20 日之間的回報為 0.36%。

美國股市上周五因為不利的經濟報告而大幅下跌，一些分析師和交易員表示，價值 2.7 兆美元的選擇權到期也進一步加劇市場壓力。

高盛指出，避險基金在過去 5 個月內以最快速度買入已開發市場和新興市場的亞洲股票，目前亞洲是全球唯一一個對避險金交易傾向多頭的地區。

報告稱：「中國、台灣和香港是我們 Prime 帳戶中淨買入最多的市場。」