微軟突取消資料中心租約 揭示AI需求過剩風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-24 23:10

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路透周一 (24 日) 報導，TD Cowen 的分析師表示，微軟 (MSFT-US) 已取消在美國的部分資料中心租約，顯示出該公司可能面臨人工智慧 (AI) 基礎設施過剩的情況，這一情況出現的原因是該公司在擴建 AI 基礎設施以應對需求激增的過程中，出現了供應過剩的問題。

近來，隨著中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 展示出可與西方競爭者媲美甚至超越的 AI 技術，並且成本遠低於西方同類產品，投資人對美國科技公司投入巨額資金建設 AI 基礎設施的回報開始產生質疑。這些質疑主要來自於 AI 基礎設施的投資回報緩慢，並且對於 DeepSeek 的技術進展感到不安。

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此消息於上周五晚間發布，並在該周末通過社群媒體平台矚目，多家外媒在周一報導這個消息。截稿前，ChatGPT 製造商 OpenAI 並未立即回應置評請求。

目前在雪梨接待微軟投資人關係團隊的經紀公司 Jefferies 則表示，微軟強烈否認對其資料中心計畫進行任何變更。

在去年的大部分科技股表現不佳的情況下，微軟周一盤前股價上漲約 0.5%。如果證實取消資料中心的租約，這將是微軟的重大變化，特別是在該公司此前已為今年財年計畫支出 80 億美元，主要用於 AI 領域。微軟稱，這筆支出對於解決供應瓶頸，並滿足日益成長的 AI 需求至關重要。

Bernstein 分析師 Mark Moelder 表示，這一消息可能顯示出需求較低，尤其是在主要雲端運算公司公布疲弱的單季業績後，但也反映微軟過去幾年內大規模擴建容量的情況。