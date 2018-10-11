吳田玉看貿易戰影響難測 若客戶要求變更生產地點 日月光有能力因應

美中貿易戰對全球半導體產業景氣的影響，全球封測龍頭日月光半導體 (3711) 執行長吳田玉提到，此事件對任何的商業活動都是不好的，影響確定是負面，但目前客戶端均還在觀察，至今則尚未有要求變更生產地點的要求，後續若有，日月光是有能力因應的。吳田玉提到，在任何的商業模式中發生額外的變數，對商業活動都是不好的，對終端市場的影響有多大不知道，但能確定影響一定是負面，至於該事件會延續多久、是否變得更加劇烈，也沒辦法預測，只能說，在這過程當中，必須要有心理準備，同時增加自己應變的能力。



而吳田玉強調，也不需要太悲觀，因為經濟活動是全球運行，非單一國家可決定，最後會由終端市場決定，所有國家、協會都不斷地和美國與其他國家做雙向溝通。



美中貿易戰的持續擴大，近期有傳出部分公司轉移生產基地，吳田玉坦言，目前還沒有任何客戶有對日月光提出提出任何這樣的具體要求，具體說，至今，還沒有客戶要求日月光將生產地點變更。他透露，的確有客戶擔心美中貿易戰下，稅收改變有無實質影響，不過這還是得等一段時間，觀察變化。



吳田玉補充，若在某種情境下客戶堅持要日月光更動生產地點，日月光是有能力應變的；日月光目前在全球有十萬員工、生產基地遍布全球 18 個國家，在新馬日韓台中美都有點，而墨西哥也有 PCB 與組裝廠，最近在東歐也有設廠，在台灣的部分，包含矽品共計有六萬員工，則是台灣第一大私人企業，一旦真的有客戶要求生產基地的變更，日月光的確有能力可以應變和調整。



最後吳田玉也提到，或許有人臆測，中美貿易戰持續延燒，將導致生產基地在台灣的廠商能享有轉單效益，但中美貿易戰的最直接影響是終端市場需求面的下降，即使有轉單效益，但客戶需求若是降低，正負相抵，對台廠還是沒多大好處，所以日月光不會期待。





