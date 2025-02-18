日月光檳城五廠今正式啟用 廠房面積倍增

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-18 11:57

‌



日月光指出，五廠啟用後將大幅增強公司在峇六拜自由工業區 (Bayan Lepas Free Industrial Zone) 的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約 340 萬平方英尺。

‌



新廠啟用所代表的是日月光在馬來西亞智慧製造新時代。近年來，馬來西亞廠已導入工業 4.0 技術及工廠自動化解決方案。從利用人工智慧進行異常檢測，到通過大數據分析改善良率和優化生產流程，新廠透過人工智慧物聯網（AIoT）將大幅提升生產力與效率。

吳田玉表示，檳城新廠是強化全球佈局的關鍵步驟，由於不斷增長的數位經濟推動先進晶片的需求，以及近年轉向設計和晶片製造，東南亞逐漸成為半導體的重要基地。隨著馬來西亞進一步鞏固其作為區域半導體中心的地位，新建廠區將在全球半導體價值鏈中發揮更大的作用，並為馬來西亞的經濟增長做出貢獻。日月光始終致力於驅動在地以及區域半導體產業蓬勃發展，同時不斷滿足和超越客戶的需求和期望。

隨著半導體市場預計在未來十年內增長到 1 兆美元的規模，半導體專業封測代工 (OSAT) 成為全球電子供應鏈中不可或缺的一環，日月光作為 OSAT 領導廠商，自 1991 年就投資馬來西亞，持續為許多半導體公司提供封測服務。

新廠啟用正值先進 AI 晶片需求日益增加之際，有助於滿足機器學習、企業主導的 AI 應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用。日月光將持續投入資源與人力資本，以獲取更多市佔率，並拓展服務範圍與深度。此次擴廠將帶動更大的招聘需求及培訓發展，未來幾年內預計將新增 1,500 名員工，爲全球半導體産業培養更多高端技術人才，加速産業升級。

檳城第二副首席部長佳日星表示，檳城憑藉超過五十年的工業卓越成就，一直是全球工業領袖在東南亞擴張的首選投資地點。日月光在當地已營運數十年，而新設立的晶片封測廠是引入尖端技術能力的重要里程碑，進一步鞏固了檳城在全球半導體領域的地位，並強化「東方矽谷」的美譽。