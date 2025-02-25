阿里巴巴股價重挫 川普行政命令引發美中貿易擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 01:30

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阿里巴巴 (09988-HK) 周一 (24 日) 美股 ADR 盤中暴跌逾 9%，因為美國總統川普日前宣布的最新行政命令引發投資人對美中貿易緊張局勢加劇擔憂。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 下跌 9.12%，每股暫報 130.64 美元，稍早跌幅一度達 11%，有望創下自 2022 年以來最大單日跌幅。此外，那斯達克金龍指數 (Nasdaq Golden China Index) 周一盤中跌幅高達 5%、金山雲 (KC-US) 挫近 11%。

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最近幾周，由於對 DeepSeek 推出人工智慧 (AI) 的樂觀情緒，阿里巴巴和其他中國科技股大漲，而周一的拋售象徵股市的急劇逆轉。截至上周五收盤，阿里巴巴股價今年迄今漲約 70%，而那斯達克金龍中國指數上漲 18%。