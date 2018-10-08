本週操盤筆記 (1008-1012)：

一. 中國 9 月 M2 貨幣供給量：

中國 8 月 M2 廣義貨幣供給量是來到 8.2%，而 M1 狹義貨幣供給量亦下滑至 3.9%，反映了當前中國企業存款增長力道疲軟、實體經濟偏弱，使得 M2 與 M2「剪刀差」繼續擴大。

目前市場預期，本週將公布 9 月中國 M2 貨幣供給量將出現小幅回升，但是貨幣傳導仍然不夠順暢，而中國人行 (PBoC) 已於週日 (7 日) 宣布降準 1 個百分點並置換中期借貸便利 (MLF)，預期將釋放人民幣 7500 億元的增量資金，盼為中國微型企業、民間企業、政策意向企業確保流動性支持。

二. 美國 EIA 原油庫存：

近期國際油價再度出現攻高，市場人士表示，伴隨著油價走強，近期原油庫存狀況又再度重回市場焦點，因目前美國活躍鑽井平台數有出現下滑，將可能為原油產能施加壓力。

上週紐約輕原油 (WTI) 一度飆上每桶 76.41 美元，創下近三年以來的新高水平，甚至近期有越來越多華爾街分析師高喊，油價在今年年底可能飆升至每桶 90-100 美元的高檔水平。

美銀美林亦在最新一份研報中表示，目前油市飆升狀況與 2008 年越來越相似，並將布蘭特原油 2019 年第二季末目標價格，上修至每桶 95 美元。

三. 美國 9 月 CPI：

本週四 (11 日) 美國將公布消費者物價指數 (CPI) 數據，目前市場預期 9 月 CPI 年增率將自前月的 2.7% 降至 2.4%，連續 2 個月呈現收縮。

但市場經濟學家警示，9 月 CPI 仍可能出現超乎預期的增強，原因是 9 月美國 PPI 年增率預期 2.7% 是小幅低於前月的 2.8%，但是核心 PPI 年增率卻可能高達 2.6%，是高於前值的 2.3%，這顯示未來美國通膨升溫之力道，仍可能是非常強勁。

四. 美股 Q3 財報季開跑：

本週美股開始進入主要財報發布季，如週四 (11 日) 達美航空 (DAL-US) 將發布 Q3 財報，週五 (12 日) 花旗集團 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 亦都將發布財報。

由於美國經濟表現強勁，甚至近期 10 年期美債殖利率也已攻破了 3% 的整數關卡，主流市場分析師認為，在殖利率持續走揚的環境之下，這將有利於金融類股繼續擴大利差益，對美股金融股的財報持樂觀看法。