巴西總統大選首輪右派候選人大勝 巴西市場上漲

巴西於今 (8 日) 舉行首輪總統大選投票，自由社會黨籍候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 以優於預期的票數獲勝，第二輪將與工黨候選人哈達德 (Fernando Haddad) 在 10 月 28 日進行決選。

《彭博社》報導，由於波索納洛受到投資者擁護，分析師認為，巴西股債匯市有望延續上週的漲勢。首輪選舉，波索納洛獲得 46.2% 的選票，離過半數直接當選的門檻相去不遠，哈達德則獲得 29.1% 票數。

美元兌巴西里爾走勢

瑞銀的策略師 Alejo Czerwonko 認為，波索納洛的表現優於預期，因預期他將當選，過去幾天巴西資產市場獲得攀升動能，今天選舉的優異結果，預計將為巴西資產帶來進一步支撐。



投資者支持極右派的波索納洛，他上週取得民調領先後，巴西國營企業股價紛紛走升，包含巴西電力公司、巴西石油公司和巴西銀行。Claritas Investimentos 的基金經理 Eduardo Cysneiros de Morais 認為，若波索納洛當選，巴西石油的股價可能翻倍，其他國營企業應都會表現良好。

同一時間，貝萊德的董事總經理 Will Landers 看好巴西民眾的消費力，該公司給予與本土消費相關的公司「優於大盤」的評級。



上週，巴西貨幣里爾和巴西股市上揚，一些交易員表示，第一輪選舉結果顯示資產可能持續上漲的跡象。iShares MSCI 巴西 UCITS ETF 週一 (8 日) 上午 9 時許，暫時上漲 4.7%。

分析師與策略師對選舉的看法：



RBC Capital Markets 的策略師 Tania Escobedo

「波索納洛的勢頭非常強勁，看來他似乎會相對輕鬆地贏得第二輪決選。市場對他的前景非常樂觀，並且已根據他會贏得選戰而布局。」

高盛集團駐紐約的經濟學家 Alberto Ramos



「波索納洛以非常強勁的勢頭進入決選，只需多獲得其他右派候選人的一些選票即可當選，他現在面臨的主要挑戰為不要犯任何重大的競選錯誤。」他認為明天巴西市場會出現明顯的反應，中右派候選人獲得更多支持，將可增強政府治理能力以及推進關鍵改革的動力。



安本標準投資管理的資金經理 Edwin Gutierrez

Gutierrez 過去選擇避開以巴西里爾計價的債券，但他指出，波索納洛獲得首輪勝利，巴西資產將會展現樂觀反應，且他在第二輪決選中，具有有利動能，若未來幾週不出現重大失誤，市場將會以他當選的前提預先定價。

ING 集團首席拉美經濟學家 Gustavo Rangel



「對於右派的候選人來說，結果顯然優於預期，這將驅使巴西資產表現得更強勁。若波索納洛當選，國會可能變得較右派，使候選人提出的財政緊縮措施政見通過的可能性增加。」

紐約 BBVA 全球外匯主管 Alejandro Cuadrado



「我預計巴西資產和巴西里爾的勢頭將在週一持續，隨著波索納洛民調攀升，我們已見到資產有顯著反彈。波索納洛已非常接近勝利，只需獲得其他中右翼候選人的一些選票。」