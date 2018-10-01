本週操盤筆記 (1001-1005)

1. 美國 9 月新增非農就業：

據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，經過 Fed 9 月利率會議之後，下一次 Fed 最可能升息的月份即為今年的 12 月份，升息機率是高達近 80%。

而本次 9 月的非農就業數據相當重要，因這將能一窺美國勞動力市場的緊俏狀況，藉以預期 Fed 是否可能在 12 月再度升息，目前市場預期 9 月新增非農為 18.8 萬人，雖然低於前值的 20.1 萬人，但失業率可望進一步再刷新歷史新低至 3.8%。

2. 聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話：

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週三 (3 日) 將於全美商業經濟協會，以「聯邦儲備銀行之觀點」為主題發表談話，市場預期鮑爾將就 Fed 現行的貨幣政策作出更多前瞻指引闡述。

此前鮑爾曾在 9 月利率會後記者會上，再次重申 Fed 維持「漸進式升息」的立場，鮑爾指出，漸進式升息將有助於維持美國經濟溫和上行，並且鮑爾亦認為，未來一至兩年內，美國經濟陷入衰退的機率很低。

3. 澳洲央行 10 月利率會議：

澳洲央行 (RBA) 將於本週二 (2 日) 召開 10 月利率會議，目前市場預期澳洲央行仍將維持利率不變，續寫利率政策不動的最長紀錄。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 此前曾多次表示，由於澳洲薪資成長率低迷，且通膨率持續低於央行 2-3% 的目標區間，故利率將在一段時間內維持歷史低點，以期繼續支持薪資成長與通膨升溫。

4. 多國發布 9 月製造業 PMI 終值：

本週包括日本、義大利、法國、德國、歐元區、美國等已開發經濟體，都將公布 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，其中又以美國、歐元區的經濟狀況最令市場關注。

市場經濟學家分析，目前整體美國經濟狀況最大的不確定性，除了貿易戰的美中衝突之外，即是 Fed 的升息步伐，據加州大學安德森預測中心最新預測，當前美國因充分就業，川普減稅與擴大財政支出所帶來的經濟刺激，效果估計將在 2020 年結束，隨之而來將是約 10 年的赤字，對美國經濟後市提出警示。