「爭做首『負』」Jack Ma 「和解認慫」馬斯克

9 月 27 日，擁有「新經濟金融服務第一股」之稱的華興資本控股有限公司在港交所上市。 華興資本創始人兼首席執行官包凡在致辭中表示最應該感謝的是這個時代。紅杉資本中國創始合夥人沈南鵬、成為資本創始人李世默、雪湖資本創始人兼首席執行官馬自銘等均現身上市儀式現場，見證「感恩」時刻。

馬雲「馬老師」在這一周持續着傳遞正能量。9 月 26 日上午消息，馬雲在中央網信辦主管媒體《網路傳播》雜誌發表署名文章，談企業責任。馬雲提到，網路企業不要爭當「首富」 ，而是要爭當「首負」。積極納稅和創造就業，為社會謀福利。企業家要對得起社會責任和信任。

9 月 20 日，一篇名為《科大訊飛，你的 AI 同傳操（qi）作（zha）能更風騷一點嗎》的文章引發了社會的關注，文中指責科大訊飛 AI 翻譯涉嫌造假。 截至 9 月 27 日，科大訊飛方先後出面解釋了五六次。其中，科大訊飛股份有限公司董事長劉慶峰說，科大訊飛在現場使用的是「同傳語音轉寫」，而非 AI 語音翻譯，當天會議服務分工溝通不清造成了誤解。

9 月 26 日上午，聯想集團董事長楊元慶在聯想創新科技大會 2018 商用技術及解決方案大會上表示，未來聯想將更重視 2B 業務，可以說 2B 業務更適合聯想。 當天下午，在主題為「智能變革 開放賦能」的科技大會上，楊元慶又對市場傳聞作出回應，稱出售摩托羅拉手機業務的傳聞，純屬謠言。

馬斯克又遇到了糟心事。9 月 27 日，美國證券交易委員會（SEC）指控特斯拉公司首席執行官埃隆 · 馬斯克（Elon Musk），稱他於今年 8 月份發表的推特誤導投資者。推文資訊顯示，馬斯克籌集到了可使公司私有化所需的資金。SEC 當日在曼哈頓聯邦法院提起訴訟。如馬斯克被提起刑事訴訟，他將可能面臨牢獄之災。馬斯克稱 SEC 欺詐指控「毫無根據」。9 月 30 日消息稱，馬斯克將辭任特斯拉董事長一職，但繼續擔任 CEO。

包凡：華興 IPO，感謝時代

在港交所敲鐘現場，華興資本創始人包凡在簡短致辭中表達了感恩之情，他說，「最應該感謝的是這個偉大的時代，給了每個人追夢的機會，讓我們每個人都更加優秀，讓這個世界更加美好」。

他還說，中華民族的偉大復興，和新經濟的快速崛起，為華興資本提供了發展的機遇。同時，他也感謝香港聯交所和香港證監會對新經濟的大力支持，並表示創業者們是新經濟的開拓者。

除此之外，包凡還感謝了投資人股東、合夥人、所有華興人及他們背後默默付出的家人，包凡還特別提到了他的父親。「今天也是我父親的生日。過去創業十幾年，能陪老爸慶生的日子屈指可數，今天算是一個遲到的禮物吧」。

9 月 27 日，華興資本控股有限公司正式在香港交易所主板掛牌上市，發行價每股 31.8 港元，發行 8500 萬股股份，股份代碼為 1911。但是在香港市場新股破發潮背景下，華興資本首日未能倖免，截至昨日收盤報每股 24.7 港元，下跌 22.33%。

馬雲：不爭「首富」，爭「首負」

馬雲在《網路傳播》雜誌上發表的文章當中提到網路企業的擔當時說道，企業有對未來的遠見，會不斷地創新。應勇於在關鍵技術、關鍵領域和大國技術競爭中擔當重任。雖然企業的目標是賺錢，但是企業價值的大小跟錢多少無關。

馬雲在文章開頭提到關鍵性問題，「好的企業，要用商業手法解決社會問題、推動社會發展，而不是尋找社會漏洞去發展。」「好的網路企業，不是爭流量，不是爭數量，而是爭質量、爭擔當。」

馬雲還提到了技術對網路企業的重要性，「真正的好企業，不是看市場市佔率有多大，而是看有沒有掌握核心技術；市場市佔率牛不叫牛，核心技術牛才是牛。」

馬雲表示，阿里巴巴作為一家平台型企業採取幫助其他中小企業一同發展的策略。阿里自感驕傲的是他們的家國情懷、責任感和社會擔當。

劉慶峰：科大訊飛沒有造假

劉慶峰澄清科大訊飛涉嫌造假一事時表示，因考慮到會議的專業性，主辦方當天採用人機耦合形式，是「同傳語音轉寫」，非全自動語音翻譯。

對於科大訊飛翻譯水準達到什麼水平，劉慶峰說，「訊飛翻譯的技術目前已達到大學英語六級水平，可以滿足日常生活需要，預計明年年初可以達到專八水平。」

劉慶峰也說道科大訊飛方面並沒有講過「AI 代替人類同傳」這句話，而是指語音轉寫和翻譯技術可幫同傳提高效率，形成人機耦合新模式，並非替代同聲傳譯人員。

從 9 月 21 號開始，科大訊飛便忙着回應涉嫌造假事件。當晚，科大訊飛公司董秘、副總裁江濤組織召開電話媒體交流會；9 月 22 日，董事長劉慶峰就此事接受媒體採訪；9 月 24 日消費者 BG 副總裁、聽見科技總經理王瑋與爆料者電話解釋溝通；9 月 25，科大訊飛公眾號發表了題為《真金不怕火煉 我們沒有造假》的文章；9 月 27 日，科大訊飛還在上海舉辦線下溝通會。

楊元慶：2B 業務將成為聯想核心業務

楊元慶在接受媒體採訪時強調了 2B 業務對聯想的重要性。未來 2B 業務將成聯想業務的中心，僅 2B 業務中的數據中心業務在基礎設施搭建好後，其利潤就有可能超過 PC。

「由於 PC 業務非常成功。包括市場營銷活動，更多是以 PC 為主，針對消費者的。所以，大家對聯想的 2B 業務可能沒有太多感受」，楊元慶說。但聯想最開始是先從 2B 切入到的 2C，最主要的積累還是在 2B 領域。

2C 業務可能相對容易，2B 業務不是一日之功，需要更長久的努力。楊元慶稱，聯想將加大在研發上的投入。目前，在專利儲備上，聯想目前已經有 2 萬多項專利，每年還要增加 2000 多。

對於近日有媒體消息稱，聯想有意將旗下手機品牌摩托羅拉出售給海外企業，楊元慶回應「純屬謠言」。今年 8 月，楊元慶還曾在聯想業績溝通會談到摩托羅拉手機業務，表示要儘快扭轉虧損為盈。

對於摩托羅拉和聯想的產品定位，楊元慶稱，「摩托羅拉更多定位在中高端，聯想（自主）品牌的定位是中低端，我們認為這樣的打法更符合現狀」。

馬斯克：將辭去特斯拉董事長一職

9 月 27 日，馬斯克遭受指控，稱其 8 月份在活躍交易日的盤中時間，用手機公開宣布虛假的、帶有誤導性的特斯拉私有化消息，誤導投資者。

馬斯克隨即在一項聲明中回應稱美國證券交易委員會（SEC）的欺詐指控「毫無根據」。他還表示，他的行為代表了投資者的最大利益。

馬斯克稱：「SEC 採取的這一不合理行動讓我感到非常難過和失望。我始終以符合事實、透明度和投資者最佳利益的方式來採取行動。誠信是我生命中最重要的價值，事實證明我從未以任何方式在這個問題上妥協。」

SEC 前主席 Harvey Pitt 表示，馬斯克可能被處以罰款；如若情節嚴重，可能會禁止一段時間或永久性地禁止其擔任上市公司 CEO 或董事。他補充道，「如特斯拉 CEO 馬斯克被提起刑事訴訟，他將面臨牢獄之災以及額外的罰款。」

隨後，9 月 30 日消息稱，SEC 和特斯拉達成和解。根據雙方協議，特斯拉方面繳納 2000 萬美元罰金。而馬斯克將在 45 天內辭去特斯拉董事長職位，在未來三年內不得擔任董事長，但保留其特斯拉 CEO 職位。。

9 月 27 日消息傳出後，特斯拉盤後股價大跌，一度跌超 10%，跌破 277 美元，跌至兩周多以來最低點。而早前馬斯克於 8 月 7 日推文發布後，截止當日收盤，特斯拉股價大漲 10.99% 報 379.57 美元，市值逼近 650 億美元。