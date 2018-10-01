馬斯克與SEC和解 騰訊每次重大架構調整都調整了什麼？

市場動態

• 國慶假期期間市場交易時間

10 月 1 日至 5 日，A 股休市；10 月 1 日，港股休市，2 至 5 日港股正常開市；10 月 1 日至 5 日，美股正常開市。

• 第三季收官：標普 500 收漲 7.2% 港股下挫 1166 點

標普 500 指數第三季上漲 7.2%，是 2013 年第第四季以來的最佳季度表現。那斯達克指數上漲 7.14%，連續第九個季度走高。

港股第三季下挫 1166 點，其中 9 月下跌 144 點。騰訊全季下跌 70.6 港元，累計跌幅達 17.9%；滙豐控股跌 0.3%。

熱點新聞

• 迎戰網路下半場！騰訊六年來首度架構大調整 雲業務獨立成新事業群

騰訊周六宣布調整內部構架，將新成立雲與智慧產業事業群（CSIG）、平台與內容事業群（PCG）。馬化騰表示，騰訊此次戰略升級，旨在主動擁抱行動網路下半場的產業融合和升級。

• 馬斯克與 SEC 和解，將辭任董事長

馬斯克同意辭去特斯拉董事長一職，並支付 2000 萬美元的罰款，以了結 SEC 對其證券欺詐罪名指控，保住了首席執行官的職位。另外，特斯拉公司也將支付 2000 萬美元，以了結其未能充分監督馬斯克推文的指控。

上周五，特斯拉再度下跌 13.9%，收於 264.77 美元。市值損失超 73 億美元，馬斯克的個人財富在一天內縮水 14 億美元。

• 除了新安全漏洞，Facebook 再曝隱私問題：偷偷用你的電話號碼搞事情

台北時間 9 月 29 日晨間，Facebook 披露了一個新的、影響到 5000 萬帳戶的安全漏洞，股價盤間一度超跌 3%。今天又被爆出偷偷利用用戶手機號碼盈利。

• 阿里接班人張勇談組織和管理：如果只為 KPI 而活阿里就完了

張勇表示，阿里管理層要成為造夢者，而不僅是被夢想激勵的人。驅動別人最好的方式是先點燃自己。管理層不能為 KPI 而活，「如果只是為了一個 KPI 而做事情，阿里就完了。」

投研觀點

• 盤點騰訊 3 次重大架構調整：重點調了什麼？

幾乎每七年，騰訊都會經歷一場組織架構「手術」：2005 年為應對一個業務到多個業務，採取橫向的事業部制；2012 年是走向行動化；2018 年向產業網路升級。劉熾平說： 「我們需要時刻保持清醒，充滿危機意識和前瞻性，才能引領騰訊進入下一個時代。」

• 「平頭哥 " 為何要做 AI 晶片和量子計算機？聽聽阿里 CTO 怎麼說

張建鋒表示，對於傳統晶片公司無法為自己做到的定製化業務，阿里正好可以利自身橫跨多領域和大數據方面得天獨厚的優勢進行深挖，而人工智慧晶片和嵌入式晶片將成為「平頭哥」初期的研發重點。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：