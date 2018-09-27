大摩：跨資產投資回報率 恐創10年來最低

《彭博社》報導，儘管美股創新高，全球跨資產的投資回報率卻表現低迷，摩根士丹利報告顯示，經通膨調整後，今年跨 17 種主要資產的投資正向報酬，可能將會是 2008 年金融危機以來最低。

據大摩統計，今年跨 17 種主要資產的投資正向報酬，將創 2008 年來最低 圖片來源：摩根士丹利

美元的上漲、通膨的壓力以及全球增長不同步的情形，已逐漸將全球跨資產的回報推向負面領域。只有一些較昂貴的資產類別，為未進行對沖的投資者提供一些保護，例如羅素 2000 指數、標普 500 指數和美國高收益債。



聯準會 26 日宣布升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 2.0%-2.25% 區間，使資本競爭更為激烈，且對資產估值帶來新測試，10 年期美債殖利率 26 日來到 3.0508%。

10 年期美債殖利率

資產回報將持續受到挑戰，由 Andrew Sheets 所帶領的摩根士丹利分析師寫道，「我們深信實際利率對風險市場最為重要，因為扣除通膨後的實際利率，對於計算未來現金流折現至關緊要。」

較高的短期實際利率，可以滿足投資組合經理在較小的風險中，獲得較高收益率的需求，然而，長期利率上升將挑戰股票的估值。

總部位於波士頓的 GMO LLC 擁有 710 億美元的資產，該公司預測未來 7 年，大多數資產類別經通膨調整後回報率將為負值，美元現金以及新興市場資產將為唯一的收益來源。

摩根士丹利策略師表示，「實際利率上升不一定自動成為負面因素，但它確實反映一個古老的模式正在展開：更好的增長 → 聯準會緊縮 → 更高的實際利率 → 增長放緩 → 股票受到更高的折現率 (discount rate) 挑戰和增長阻力。」