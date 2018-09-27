獲利低於預期 美家居連鎖店Bed Bath&Beyond股價應聲下跌

儘管美國消費市場景氣好轉，消費者信心指數創 2000 年以來新高，美國家居連鎖商店 Bed Bath&Beyond 今年第二季獲利表現仍低於預期，股價在週三 (26 日) 盤後大跌約 15%。

股價於盤後交易中下挫 (圖: 谷歌)

在 Bed Bath&Beyond 的財報中顯示，第二季獲利從去年同期的 9420 萬美元，EPS 67 美分，下降至 4860 萬美元，EPS 36 美分。同時也低於湯森路透分析師預估的 EPS 50 美分。銷售額則持平於 29.4 億美元，低於分析師預期的 29.6 億美元。

作為關鍵指標，同店銷售比 (SSS) 呈現下降，這是連續第六個季度下滑，下跌約 0.6%，遠低於分析師預期的成長 0.3%。

分析公司 GlobalData Retail 總經理 Neil Saunders 表示:「這些糟糕的數字，與目前強大的消費者經濟背景相悖，市場上家庭用品和家庭相關產品的支出一直很強勁。」

Bed Bath&Beyond 持續致力於增加客流量，並投資電子商務的業務以維持利潤率。目前，線上銷售的成長被實體商店的業績下滑所抵銷。面對市場上強大的競爭者，如亞馬遜等大型知名連鎖店來勢洶洶，以及即將到來的消費旺季，執行長 Steven Temares 表示，該公司在電子商務部分還有成長空間，但是店內的促銷將是保持客戶忠誠度的關鍵。

Bed Bath&Beyond 股價在盤後交易中跌破 52 週低點。在過去的一年裡，該股下跌了 18%。

該公司預測，2018 財年和 2019 財年的營業利潤和 EPS 都將呈現「緩慢下降」，到 2020 財年，EPS 將再度呈現上漲。