福特執行長：貿易戰衝擊 福特已慘賠10億美元

美國第二大汽車製造商福特 (F-US) 執行長 Jim Hackett 在週三 (26 日) 時表示，美國總統川普所實施的金屬關稅政策，將導致福特損失 10 億美元的利潤。

美國的關稅政策中，對進口鋼鐵徵收 25% 的關稅，並且對鋁徵收 10% 的關稅，各相關產業都有可能因此受到打擊，因而造成成本墊高，尤其是金屬需求較高的汽車產業。在福特試圖改善其財務狀況，提高股價並投入資金開發新的推進技術，如電動力系統、自駕技術、運輸雲端計算技術和其他相關業務時，同時也必須面臨即將到來的關稅。

「從福特的角度來看，金屬關稅拿走了我們大約 10 億美元的利潤，」Hackett 表示。 「諷刺的是，儘管我們今天已經在美國採購大部分所需的鋼鐵以及鋁製品。但隨著時間越長，將會有就會有更多的傷害。」

貿易戰也給福特在美國的工廠帶來了困境，外銷的林肯汽車也因此受到衝擊。福特從肯塔基州路易斯維爾的一家工廠向中國出口林肯汽車，而中國報復性的 25% 關稅提高，使美國汽車的總稅率升高到 40%，林肯 MKC 運動型多用途車的價位因此在中國提高不少。

今年 7 月，福特公司下修了全年業績，理由是第二季中國地區業績虧損嚴重。

「由於貿易問題，我們不得不將該工廠的人員轉移到其他職能部門，」Hackett 表示。

福特股價在週三下跌 1.28%。