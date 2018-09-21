利差反轉前 美元資產亮眼 分散配置戰勝市場波動

今年以來新興市場股市表現慘烈，加計匯率變化後，土耳其、阿根廷、中國、南非及巴西股市跌幅都超過 20%。相較於低迷的新興市場股市，美國股市及美國高收益債券分別上漲 8.01% 及 1.95%，受升息傷害的美國公債也僅下跌 1.41%，美元計價資產表現相對亮眼。「鉅亨買基金」建議，投資人不要過早進場搶新興市場的便宜，若美國經濟真處於景氣循環末期，利差反轉前，分散配置於美元計價資產才是正解。

彭博社數據顯示，MSCI 亞洲指數（MSCI EM Asia Index）今年跌幅已超過 11%，估值為 11 倍，低於五年平均水準。雖然市場上開始有策略師表示，投資機會開始浮現，但這些分析師也同時警告，由於中美貿易情勢緊張和市場疲軟，現在就進場投資很可能為時過早。

「鉅亨買基金」指出，目前美國 10 年期公債及 3 個月期公債間利率差距（以下簡稱為美國長短期利差）為 84 個基點，已接近暗示景氣衰退即將到來的利差反轉。回顧近 50 年美國利率變化，當過去長短期利差處於類似目前位置時，美國長短期利差反轉平均於 6 個月後發生，意味美國景氣可望延續至明年第 2 季。利差反轉前夕美元指數也普遍維持強勢，美元指數只於 1973 年出現貶值，平均而言，未來 3 個月及 6 個月美元指數分別升值 1.7% 及 2%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，不論從過往美國長短期利差反轉的經驗，或是聯準會升息加縮減資產負債表的角度來看，未來半年美元維持強勢機率較高。

根據 IMF 研究，2012 年以來至今年第 1 季，已開發國家債務佔 GDP 比重降低 2.84%，但新興市場及低所得發展中國家債務佔 GDP 比重卻分別升高 13.79% 及 14.38%，過快的債務積累及強勢美元恐成為下一波危機的源頭。張榮仁認為，相較於危機四伏的新興市場，經歷過先前房地產崩盤及金融監管趨嚴的美國，居民及企業資產負債表都有所修復，美國資產吸引力較高。

張榮仁進一步分析，美國長短期利差類似目前水準時，未來 6 個月及 12 個月各類美元資產表現，前 6 個月美國股票表現最強勢、後 6 個月則以避險資產的美國公債最優異，分散配置於美國股票、美國高收益債券及美國公債的均衡配置，則發揮分散配置的優點，表現穩定。

針對操作建議上，「鉅亨買基金」認為，利用美元資產加上分散配置，仍可對抗市場波動；美國景氣處雖於末升段，投資人一方面擔心股市過高，另一方面又害怕升息繼續傷害債券價格，建議投資人可分散配置於美國股票、高收益債券及公債，或是直接投資於平衡型基金，於股市強勁時可跟隨上漲，股市不佳時，又有美國公債可對抗跌勢。

